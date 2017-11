ADRIANA PANNITTERI/ "Racconto la psiche degli assassini" (Maurizio Costanzo Show 23 novembre)

Adriana Pannitteri sarà una delle protagoniste dela nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda stasera su Canale 5 con tanti ospiti e racconterà la genesi del suo romanzo.

23 novembre 2017 Dario Ghezzi

Maurizio Costanzo Show

Adriana Pannitteri è una delle protagoniste del nuovo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show, in onda stasera 23 novembre in seconda serata. La Pannitteri sarà solo una degli ospiti del ricco parterre del talk show dell’ammiraglia Mediaset e, insieme a lei, prenderanno parte al Maurizio Costanzo anche Belen e Jeremias Rodriguez, Giovanna Rei, Giovanni Allevi, Renzo Arbore e Giobbe Covatta ma anche delle persone legate ai fatti di cronaca più turpi delle ultime settimane e cioè i genitori di Nicole Lelli, ragazza di ventitre anni uccisa dal fidanzato e Francesca Romana Cataldo, che ha arrestato il protagonista degli stupri di Rimini. Probabilmente, proprio in occasione della presenza di queste persone coinvolte, loro malgrado, in episodi di violenza, la giornalista del Tg1 presenterà il suo libro contro la violenza sulle donne. “Cronaca di un delitto annunciato”, infatti, è l’opera della Pannitteri che si è anche aggiudicata il premio Franco Cuomo e che diventerà una sorta di simbolo per la Giornata Internazionale della violenza contro le donne di sabato 25 dicembre, dove saranno tante le iniziative per smuovere le coscienze delle persone e dire basta a un fenomeno tanto diffuso.

ADRIANA PANNITTERI, CRONACA DI UN DELITTO ANNUNCIATO

Adriana Pannitteri è autrice del romanzo Cronaca di un delitto annunciato, edito da L’asino d’oro, racconta la storia di Antonio e Maria Grazia: lei è giornalista di una importante testata alle prese con una serie di casi di cronaca, lui carabiniere siciliano trasferito al Nord, che si macchia di un crimine in una giornata già simbolo di una tragedia universale come l’11 settembre del 2001. Tutto è visto dal punto di vista del narratore che è proprio l’uomo, colpevole di femminicidio. Il romanzo è un viaggio crudo e profondo nella psiche di Antonio e il libro è ispirato ad una storia vera di femminicidio e vuole essere una sorta di manifesto per mostrare tutti gli impulsi e i motivi che spingono una persona all’apparenza normale a trasformarsi in un vero e proprio mostro. Durante il racconto, la giornalista entra nel mondo dell’assassino, cercando di scoprire le sue ragioni e la sua psiche, il tutto mentre anche Maria Grazia comincia a ricevere delle lettere minacciose e dal colore rosso. La Pannitteri presenterà il suo libro proprio oggi 23 novembre anche a Palazzo Ferrajoli dove si terrà una giornata di riflessione sulla violenza contro le donne e dove parlavano importanti personalità di spicco delle istituzioni.

ADRIANA PANNITTIERI: “CON IL LIBRO SULL’ORLO DEL PRECIPIZIO"

Adriana Pannitteri ha rilasciato, alcune settimane fa, una interessante intervista a GQ magazine in cui ha parlato proprio di Cronaca di un delitto annunciato. Dopo tanti saggi dedicati al testamento biologico e alla malattia mentale ha sentito l’obbligo di cambiare modulo narrativo e così è nata l’idea di un noir ispirato a una storia vera. “Non potevo fare a meno del mio passato da cronista e delle tante sollecitazioni che in questi anni ho raccolto proprio sulle problematiche della malattia mentale, come il viaggio che ho compiuto all’interno degli ospedali psichiatrici giudiziari per spiegare a suo tempo la pazzia delle madri che uccidono e le tante patologie dimenticate. Cronaca di un delitto annunciato nasce da una storia vera ma collocata in un contesto diverso che mi ha dato la possibilità di emozionarmi, di scendere nel profondo, e di affacciarmi sull’orlo del precipizio”. La Alinovi si è detta pronta a non raccontare solo il fatto in se stesso che porta al femminicidio ma col suo romanzo ha voluto anche entrare nella psiche degli assassini per capirne le reazioni profonde.

