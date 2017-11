AEREO AL GRANDE FRATELLO VIP 2 / Quanto costa? Ecco le modalità per inviare un messaggio ai concorrenti

Quanto costa un aereo da inviare sopra la Casa del Grande Fratello Vip 2? La pratica continua ad essere molto usata da familiari e fan per comunicare con i concorrenti.

23 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Grande Fratello Vip 2017

La seconda edizione del Grande Fratello Vip 2 verrà ricordata anche per l'abbondante uso di messaggi aerei, unica soluzione per comunicare con i concorrenti rinchiusi nella Casa di Cinecittà. In queste lunghe settimane sia i familiari dei protagonisti che i loro fan hanno usato questo metodo sia per dichiarazioni di amore che per inviti a restare in guardia: è questo ad esempio il caso di Lisa Fusco che ha informato Cristiano Malgioglio del 'complotto' organizzato dalle fan di Giulia De Lellis, o ancor prima era stato Francesco Monte a comunicare con Cecilia Rodriguez per chiederle cosa stesse accadendo (nella sua mente e nel suo cuore). Ma quali sono i costi di questa pratica consolidata anche in Italia e già nota alle altre edizioni mondiali del GF? In passato si era parlato di cifre intorno ai 3.000 euro, chiarendo così per quale motivo certi concorrenti non avessero ottenuto tali sorprese a differenza di altri. Ma sembra che i costi dei famosi messaggi aerei siano ben più bassi.

Quanto costa un messaggio aereo al Grande Fratello Vip 2?

È la stessa impresa che organizza i voli sopra la Casa del Grande Fratello Vip 2 a chiarire i costi di questa pratica al sito FanPage. E a quanto pare, le spese dei fan (che spesso praticano una vera colletta per comunicare con il proprio idolo) o dei familiari dei gieffini sono ben più basse di quanto immaginato aggirandosi intorno ai 1000 euro: "Siamo noi in volo su Cinecittà, siamo nell'ordine di un migliaio di euro, qualcosa più, qualcosa meno, in base allo striscione. Dagli 800 ai 1200€ oscillano questi servizi, tutto compreso". L'obiettivo principale è che i voli vengano videoripresi e che poi i concorrenti ne parlino a lungo: per questo motivo la fascia oraria scelta è quella compresa tra le 12 e le 15 quando i gieffini sono già svegli ma non sono ancora impegnati nelle varie prove che gli vengono richieste. E se il messaggio non viene mostrato, l'aereo passa anche più volte sopra la Casa: "Vi aggiorniamo quando l’aeroplano è decollato, ovviamente voi guardate la diretta e ci date ulteriore conferma che i ragazzi e il personaggio siano in casa, che il giardino sia aperto, che siano svegli e vi avvisiamo man mano che sta arrivando l’aeroplano. Quando l’aeroplano è sopra, voi sarete davanti alla diretta. Ci direte il momento in cui è stato visto dal personaggio destinatario del messaggio e proseguiamo rientrando".

