AMICI 17/ Continua la faida tra Mose e Biondo. Chi affronterà la prova immunità? (oggi, 23 novembre 2017)

Oggi, giovedì 23 novembre 2017, alle 13.50 su Real Time va in onda un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 17, in vista della puntata pomeridiana di sabato 25 novembre.

23 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Stefano De Martino, Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta

Oggi, giovedì 23 novembre 2017, alle 13.50 su Real Time va in onda una nuova puntata del daytime di Amici 17, condotto da Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro. Nella scuola i nuovi alunni si preparano per la puntata di sabato 25 novembre in cui andranno in scena le prime sfide. A tenere banco è senza dubbio la sfida tra Biondo e Mose: “Comunque Biondo e Mose sono i nuovi Mike e Riki” e “Biondo e Mose sono i nuovi maschi alpha di questa edizione #amici17”, scrivono due fan di Amici su Twitter. I due cantanti però per ora non hanno riscosso molte simpatie: “La banalità delle canzoni di Mose e Biondo mi lascia interdetta. La cosa che mi fa più sorridere è che fanno le faide quando dovrebbero capire che sono due scarsi entrambi. #Amici17”, ha cinguettato un altro utente. Tra i due, sembra che il meno amato dal pubblico sia Mose: “ma quanto se la crede Mose? Mi ricorda troppo qualcuno…”, “Mose capitano per questa settimana, capitano per tutta la vita in testa sua placati” e “Mose capitano già non lo sopporto #Amici17”, hanno commentati alcuni spettatori. In attesa di scoprire cosa succederà oggi nella scuola, rivediamo cosa è successo ieri, mercoledì 22 novembre.

AMICI 17, DAYTIME 22 NOVEMBRE 2017

La puntata di mercoledì 22 novembre del daytime di Amici 17 si è aperta proprio sulla sfida comparata tra Biondo e Mose. I ragazzi della squadra Ferro assistono alle prove di Biondo che è molto migliorato, ma Mose è deciso a vincere. La seconda comparata è tra Grace e Audjah sulla canzone “What about us” di Pink. Grace è preoccupata perché pensa che non sia una sfida alla pari. A tavola Mose cerca di spronare i suoi compagni di squadra a essere determinati nelle sfide, perché chi perde viene eliminato. Anche Claudia si esibiranno su una prova comparata su un pezzo di Garrison. Claudia si allena con Elena D'Amario, che le fa i complimenti per la sua velocità di apprendimento. Continuano le prove per Yaser, Paola, Black Soul Trio e Silvia. Anche Valentina e Vittorio lavorano con Elena D'Amario. Biondo parla con Matteo dei Black Soul Trio: in caso di vittoria o sconfitta, vuole una seconda sfida con Mose. Agli studenti viene comunicato che già da questa settimana, i componenti della squadra perdente rischiano l'eliminazione. In caso di sconfitta ci sarà una prova immunità a disposizione per la quale qualunque allievo può proporsi: la prova immunità di canto è “Poster” di Baglioni, mentre per il ballo è “Puttin' on the Ritz”, passo a tre di Bill Goodson.

