ANDREA RADICE/ Over, la Maionchi assegna Can't stop the feeling e poi l’inedito in italiano (X Factor 2017)

Andrea Radice, concorrente degli Over a X Factor 2017, oggi oltre al suo inedito in italiano, si esibirà con Can't stop the feeling, di Justin Timberlake, l'assegnazione di Mara Maionchi

Andrea Radice, Over, a X factor 2017

NELL’ULTIMO LIVE HA RISCHIATO MOLTO

Andrea Radice ha fatto diversi errori nell'ultimo Live Show. Il concorrente napoletano di X Factor 2017 ha davvero rischiato di uscire dalla competizione, riuscendo a salvarsi solo di fronte ad una più sfortunata Camille Cabaltera. Sul palco si è esibito con Love me again/Get Lucky, una mashup fra il cantante John Newman e la band Daft Punk, non riuscendo tuttavia a unire il ballo previsto dalla coreografia con la potenza della sua voce. impietoso il verdetto dei giudici, che di fronte ad una performance vacillante non hanno potuto che notare qualche difetto, soprattutto nella poca dimestichezza di Andrea con il ballo. Durante il Daily, il concorrente ha manifestato una grande delusione per il suo stesso fallimento, anche se alla fine Mara Maionchi è sicura che abbia nella voce uno strumento tutto da sfruttare. Lo stesso Andrea si è dichiarato deluso nel rivedersi sullo schermo durante il Daily, soprattutto per aver perso la concentrazione durante l'esibizione sul palco.

ANDREA RADICE FINALMENTE CANTERÀ IN ITALIANO CON L’INEDITO

Il percorso di Andrea Radice ad X Factor 2017 non lo ha visto vincente nelle ultime puntate ed anche per questo il quinto Live Show significherà per il cantante degli Over un possibile punto di svolta. Il concorrente si esibirà nella prima parte con una canzone di Justin Timberlake, Can't stop the feeling, che ha alle spalle un Grammy Award come miglior canzone scritta per un film. Il brano è infatti presente in Trolls di Mike Mitchell e Walt Dohrn ed ha permesso alla pellicola di conquistare una candidatura agli Oscar. La reazione di Andrea nello scoprire la sua assegnazione è stata significativa, data la sua ben nota preoccupazione ad esibirsi in inglese. Il cantante vorrebbe potersi confrontare con canzoni più emozionali, che parlino di qualcosa che lo riguarda da vicino. Un'impresa che tuttavia potrebbe portare a termine grazie al suo inedito, che ha scritto al fianco di Pietro Foglietti. Lascia che sia sarà quindi a tutti gli effetti il primo brano che Radice potrà cantare in italiano, riuscendo così a compiere uno dei passi più attesi dall'inizio del suo ingresso nel programma. Diverse volte, infatti, il concorrente ha espresso il desiderio di poter cantare nella sua lingua madre, una concessione che finora non gli era stata data da Mara Maionchi.

DOPO LE ULTIME PERFORMANCE, ANDREA DEVE DIMOSTRARE DI SAPERSI SUPERARE

Il possibile baratro si trova ad un passo da Andrea Radice, che si trova fra quei concorrenti di X Factor 2017 in grado di scendere di livello nel giro di pochi Live Show. Le ultime puntate non hanno permesso al pizzaiolo napoletano di dimostrare le sue qualità canore o meglio a scendere in campo con tutta la pienezza della sua voce. Secondo Mara Maionchi questa difficoltà potrebbe essere riconducibile ad una sua mancanza di consapevolezza della potenza del suo strumento, un appunto che gli ha mosso spesso durante le assegnazioni. Il pecorso di Andrea è per questo molto simile a quello di Samuel Storm, dato che entrambi dopo un debutto vincente, non sono riusciti ad avere una particolare evoluzione. Sono rimasti invece ancorati al panorama conosciuto, forse fin troppo collaudato per riuscire ad esplorare il territorio circostante. La presentazione dell'inedito potrebbe quindi essere l'ultimo desiderio realizzato per il concorrente, che appare sempre di più come un pesce fuor d'acqua e non del tutto in grado di scuotersi da quella pigrizia che lo caratterizza. Mara infatti è stata informata che spesso e volentieri il cantante dimostra di non voler lavorare ed impegnarsi: un punto a suo sfavore che questa sera potrebbe costargli la permanenza nel talent.

