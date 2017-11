ANTICIPAZIONI IL SEGRETO / Camila in preda alla depressione: Hernando e Beatriz l'hanno abbandonata?

Anticipazioni Il Segreto, puntata 23 novembre: Camila si sente messa da parte da Hernando e Beatriz ma non si rende conto che la colpa è della sua amica Lucia.

23 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Dopo l'avvincente puntata di ieri, le trame de Il Segreto vivranno oggi un momento di apparente stallo: Raimundo sarà ancora costretto a lottare tra la vita e la morte a causa delle ferite causate dall'attentato. Al suo fianco ci sarà Donna Francisca, che si comporterà come una donna amorevole, pronta a tutto pur di salvare il proprio compagno. Ma di diverso avviso sarà Emilia, convinta che la Montenegro non la racconti giusta e che in qualche modo la ricca signora sia coinvolta nell'esplosione della chiesa. Per questo deciderà di denunciare la donna alla Guardia Civile, anche se a distanza di qualche ora si renderà conto di avere commesso un grave errore. È noto che dietro all'attentato c'è Cristobal Garrigues che ha obbligato Carmelo a piazzare la bomba. Non ancora soddisfatto di avere raggiunto il suo obiettivo, l'Intendente penserà ad una nuova strategia per liberarsi di Raimundo una volta per tutte. E per raggiungere il suo scopo, chiamerà ancora in causa Carmelo, usando contro di lui le sue solite terribili accuse.

Il Segreto: Camila sola e infelice

Mentre alla villa un colpo di scena seguirà l'altro, nella puntata de Il Segreto di oggi sarà bene non perdere di vista la depressione di Camila che si sentirà sola come mai accaduto prima di allora. Dopo la perdita del suo bambino, la cubana si renderà conto di non essere presa in considerazione né da Hernando né tanto meno da Beatriz che sembreranno pendere dalle labbra di Lucia. Ogni affermazione, ogni richiesta dell'amica verranno soddisfatte mentre non si potrà dire la stessa cosa della povera Camila... E a peggiore le cose, arriveranno anche le richieste di Lucia, che avrà bisogno di denaro da riportare in Sud America per pagare gli studi di Belen. Considerando la grave situazione economica dei Dos Casas, almeno per il momento, questa richiesta non potrà essere soddisfatta e la ragazza rischierà di trovarsi senza un luogo in cui vivere.

