BEAUTIFUL / Katie mette le cose in chiaro con Quinn: il suo tradimento verrà svelato? (Anticipazioni)

Anticipazioni Beautiful, puntata 23 novembre: Katie si confronta ancora una volta con Quinn e le ricorda che presto potrebbe svelare il suo grande segreto.

23 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Per diverse puntate Beautiful ha concesso ampio spazio alle vicende relative alla Spectra Fashions, con le ben note conseguenze del caso. Ma a partire da oggi pomeriggio, l'attenzione verrà rivolta anche ad altre importanti storylines, interrotte proprio per assistere agli sviluppi della sfilata e dell'ormai noto boicottaggio. Già sappiamo che Brooke ha deciso di concedere una seconda possibilità a Bill Spencer, riprendendo la loro relazione dove era stata interrotta: questa volta i Brill non attenderanno a lungo prima di convolare a giuste nozze e cominceranno fin da subito a programmare la cerimonia, da loro più volte tentata in passato. La Logan ha deciso quindi di dimenticare Ridge, colui che lo ha deluso nel peggiore dei modi, dando vita ad un flirt clandestino con Quinn. Ma che ne è stato di quella coppia che per settimane aveva catalizzato su di sé l'attenzione dei telespettatori? Ecco che finalmente questo pomeriggio si tornerà a parlare anche di loro...

Beautiful: Katie mette le cose in chiaro

Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, Katie si confronterà ancora una volta con Quinn parlandole di quanto da lei scoperto in Australia. La Fuller dovrà quindi fare attenzione perché la sua vicina di casa sembrerà pronta a rivelare tutta la verità ad Eric. Per essere certa del suo silenzio, la madre di Wyatt avrà solo una possibilità ovvero accontentare una richiesta della sua rivale: di cosa si tratterà? Per quanto riguarda i sentimenti dei Quidge, dal viaggio in Australia tra loro non è accaduto nulla di compromettente. La coppia ha rischiato troppo, commettendo un imperdonabile errore, ma nonostante ciò la loro attrazione sembrerà ancora evidente. Sarà difficile nascondere un sentimento nato e cresciuto negli ultimi mesi anche se Quinn metterà ancora una volta le cose in chiaro con il suo figliastro: lei ama Eric e non intende mettere a rischio il suo matrimonio, tradendolo di nuovo. Tra loro quindi non potrà accadere più nulla. È questa la definitiva parola fine al rapporto di questa coppia, che in un modo o nell'altro è riuscita a conquistare l'interesse del grande pubblico?

