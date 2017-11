BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE/ È finita? Intanto arrivano i primi dubbi su Ignazio Moser

Belen Rodriguez, news: la crisi con Andrea Iannone questa volta sembra insanabile a causa di differenti vedute sulla convivenza. Intanto però su Ignazio Moser...

23 novembre 2017 Redazione

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez continua a far parlare di sé, sia per quanto riguarda la sua vita privata che quella dei fratelli Jeremias e Cecilia, freschi eliminati del Grande Fratello Vip 2. L'ultimo numero del settimanale Chi in edicola, ha confermato una notizia che era nell'aria ormai da qualche tempo. La modella argentina e Andrea Iannone sono in crisi tanto che tra loro potrebbe già essere arrivata l'inevitabile rottura. Come dimostra la foto della coppia al ristorante, tra loro l'atmosfera è particolarmente tesa: il motivo? Le probabili differenti vedute in merito alla loro relazione: per Iannone sarebbe già arrivato il momento della convivenza, mentre diverso sarebbe il punto di vista della sua (ex?) fidanzata che vorrebbe dedicare tutta la sua attenzione al figlio Santiago e alla propria carriera. Ne sarebbero conseguiti dei diverbi mai superati e a nulla sarebbe servito il viaggio di urgenza del pilota da Valencia, località nella quale si trovava per la gara della MotoGp. E in questo contesto, c'è già chi sostiene che presto potrebbe intromettersi Stefano De Martino...

Belen Rodriguez e i dubbi su Ignazio Moser

Oltre alla propria vita privata, Belen Rodriguez continua a strizzare l'occhio anche alla situazione sentimentale della sorella Cecilia, dopo la rottura avvenuta con Francesco Monte. Come dichiarato da quest'ultimo, la modella non ha mai smesso di sostenerlo nelle ultime settimane e lo stesso avrebbe fatto la famiglia Rodriguez al gran completo. Il timore comune è che Ignazio Moser si dimostri non adatto a Cecilia, non appena la coppia comincerà a frequentarsi lontano dalla casa del Grande Fratello Vip 2 nella quale si è conosciuta e (forse) innamorata. In una recente intervista rilasciata a Nuovo TV, Jeremias si esprime a tal proposito, esprimendo anche il punto di vista della stessa Belen. Secondo lui, infatti, "Cecilia si è lanciata troppo in fretta, sembrano già fidanzati. In realtà lei non sa bene chi è lui. Secondo me, Ignazio è un ragazzino". Mentre su Belen ha voluto precisare: "Non ha condiviso determinati atteggiamenti".

