BELEN RODRIGUEZ/ Video, la showgirl canta "Besame Mucho" con Arbore (Maurizio Costanzo Show, 23 novembre)

Belen Rodriguez sarà una delle protagoniste della prima puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda a partire dal 23 novembre. La showgirl canterà Besame Mucho con Renzo Arbore.

23 novembre 2017 Dario Ghezzi

Belen Rodriguez e Renzo Arbore

Stasera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, il popolare talk show dell’ammiraglia Mediaset e al centro dell’appuntamento ci saranno moltissimi ospiti pronti a farsi intervistare dal padrone di casa. Tra questi, anche i fratelli del momento e cioè i Rodriguez, Jeremias e Belen. La bella showgirl argentina, inoltre, è stata protagonista di un siparietto molto gradito quando ha intonato le note della canzone Besame Mucho insieme a un altro big della televisione e cioè Renzo Arbore. I due hanno letteralmente fatto impazzire il pubblico presente nel teatro e emozionato tutti. Arbore, scherzando, ha anche affermato con gioia di aver finalmente cantato con Belen. Insomma, un bel momento che ha cercato di smorzare un po’ il clima in una puntata del Maurizio Costanzo Show, dove saranno presenti anche personaggi legati alla cronaca nera del momento come il vicequestore aggiunto Francesca Romana Capaldo, responsabile dell’arresto del capo del branco degli stupri di Rimini e Giovanni Lelli e Maria Grazia di Bari, genitori di Nicole Lelli, la ventitreenne uccisa dal marito. L’appuntamento col Maurizio Costanzo Show, quindi, è per stasera 23 novembre su Canale 5 in seconda serata.

UN GESTO CHE FA IMPAZZIRE I SOCIAL

Stasera 23 novembre riprenderà, in seconda serata, l’appuntamento col Maurizio Costanzo Show che vedrà alternarsi sul palco numerosi ospiti come Belen Rodriguez, Renzo Arbore, Jeremias Rodriguez, Giovanni Allevi, Giobbe Covatta, Giovanna Rei, Andrea Pucci, Adriana Pannitteri. Grande spazio, tuttavia, sarà dato proprio ai due fratelli del momento e cioè i Rodriguez. Belen, in particolar modo, riesce sempre ad attirare l’attenzione del pubblico ed è al centro di gossip ogni giorno. La showgirl argentina sta vivendo un periodo veramente d’oro dal punto di vista lavorativo e sembra saper fare veramente tutto e animare sempre gli animi dei suoi fans. Negli ultimi giorni, ad esempio, Belen è stata protagonista di un gesto involontario che ha messo in mostra tutta la sua “provocante” bellezza. La ragazza, durante una giornata di shopping insieme ad alcune amiche e alla zia Maria, è stata fotografata mentre si stava provando delle scarpe nei negozi più cool del quadrilatero della moda di Milano. Tuttavia, la ragazza ha compiuto un gesto che ha sollevato il suo mini abito mostrando a tutti la sua biancheria intima. Insomma, la donna riesce sempre a farsi notare e a creare scalpore.

BELEN RODRIGUEZ, FINE DELLA STORIA CON IANNONE?

Dal punto di vista lavorativo, per Belen è veramente un ottimo momento. La donna, infatti, continua a essere una grande protagonista del sabato sera di Canale 5, essendo una delle conduttrici del programma campione d’ascolti Tu si que vales e si fa anche il suo nome per la conduzione dell’edizione nip del Grande Fratello in partenza a fine gennaio. La showgirl argentina, infatti, è in lizza per questa grande svolta nella sua carriera e si contende questa sfida con l’attrice de Le tre rose di Eva Anna Safroncick. Insomma, un periodo d’oro per l’argentina anche se un ombra oscura sembra insinuarsi nella sua vita. Infatti, dei pettegolezzi degli ultimi giorni affermano che la storia tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sia giunta al capolinea dopo circa un anno e mezzo. Sembra che Iannone volesse qualcosa di più serio con la showgirl, magari andare a vivere insieme mentre Belen non si è detta pronta a questo grande passo, volendosi occupare solo di suo figlio Santiago. E, alcuni credono che il figlio possa riavvicinare anche la Rodriguez con Stefano De Martino, ultimamente visto spesso a casa di Belen.

