CECILIA RODRIGUEZ / Nuova frecciatina di Eleonora Rocchini: "Non me l'aspettavo... in gorde" (GFVip 2)

Elenora Rocchini lancia una nuova frecciatina a Cecilia Rodriguez, utilizzando il soprannome tanto caro in passato a Francesco Monte. Ecco le sue dichiarazioni...

23 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Cecilia Rodriguez

L'esperienza di Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip 2 si è conclusa lo scorso lunedì, con quella che può essere definita una prevedibile eliminazione. L'argentina ha lasciato Ignazio Moser in preda alla disperazione e ai sospetti di un possibile ritorno di fiamma con Francesco Monte ed è tornata alla vita di tutti i giorni, in attesa dell'uscita dell'uomo di cui pare si sia innamorata. Il suo percorso però continua a far discutere, al punto che qualche ora fa è tornato ad essere oggetto di una frecciatina da parte di Eleonora Rocchini che già qualche tempo fa aveva pubblicato un post dal significato in certo. Le sue ultime parole scritte su Instagram sembrano avere ancora qualcosa da ridire proprio sulla Rodriguez: "Anche con tua mamma, non me l'aspettavo. IN GORDE". Il tutto facendo riferimento all'entrata nella cada della mamma Veronica Cozzani, che sembra avere apprezzato (fin troppo a detta della Rocchini) il flirt nato da poche settimane con Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez e la nuova frecciatina di Eleonora Rocchini

Non sembrano esserci dubbi riguardo la critica, per altro non troppo velata, di Eleonora Rocchini contro Cecilia Rodriguez e la sua famiglia. Anche se il fatto non ha trovato l'approvazione di molti fan, secondo i quali queste parole risultano un po' troppo volgari e sicuramente potevano essere evitate. Del resto, la stessa Rocchini in precedenza aveva scritto sulle sue Instagram Stories qualcosa di analogo, riferendosi allo stesso nomignolo (gorda) che Francesco Monte era solito attribuire alla sua Cecilia quando tutto tra loro andava per il meglio: "#IN - GORDA, Ogni riferimento è puramente casuale". A questo punto è difficile pensare che si sia trattato di un semplice caso, anche se l'interrogativo è inevitabile: perché tanto astio con Cecilia Rodriguez? C'è sotto qualcosa di così grave da avere spinto la Rocchini a simili dichiarazioni per ben due volte? Il capitolo non sembra affatto chiuso e con il ritorno della sorella di Belen alla quotidianità un nuovo botta e risposta non è affatto da escludere.

