CORINNE CLERY/ "Raffaello Tonon è meraviglioso, non ama il Natale: lo passerà com me" (Grande Fratello Vip 2)

Corinne Clery, l'intervista sul Gf Vip: "E' stata come una vacanza, ho legato con persone meravigliose come Tonon. Spero di vederlo sul podio assieme a Malgioglio e Onestini

23 novembre 2017 Fabio Belli

Corinne Clery con Cristiano Malgioglio al Gf Vip

In un’intervista al portale gay.it, Corinne Clery ha parlato a trecentosessanta gradi della sua esperienza nel Grande Fratello Vip. Un’avventura che ha riportato l’attrice sulla cresta dell’onda mediatica e che le ha procurato importanti soddisfazioni. “non ho accettato per popolarità, tantomeno per soldi. Ero stufa della solita routine. Dopo tantissimo teatro, avevo voglia e bisogno di nuovi stimoli,” ha spiegato nell’intervista la Clery, che si è detta entusiasta della sua scelta di entrare nella casa, anche se si è ritrovata eliminata ben prima di poter competere per la vittoria finale: “È stata una parentesi bellissima. Diversa, senza dubbio, ma veramente piacevole. Mi sembrava di essere in vacanza.” Certo, ad andare avanti ci si prende gusto... “Mi sarebbe piaciuto andare avanti: anche solo una settimana in più, ma ripensandoci è giusto così! Io, assieme a Carmen Russo e a Raffaello Tonon, sono entrata in ritardo e ci sta che i ragazzi abbiano voluto farci subito fuori.”

NATALE CON TONON

Un grande protagonista dell’avventura del Grande Fratello Vip è stato ed è ancora, in lizza per la vittoria finale, Raffaello Tonon, che oltre con Luca Onestini, ha legato molto anche con la Clery, tanto che l’attrice lo ha invistato a passare il Natale con lei: “Io, Raffaello, lo adoro! Sarà a Natale nel mio casale, vicino Viterbo, visto che mi ha confidato di non amare quel periodo. Io voglio circondarmi di persone belle come lui. Tra me e lui c’è una bella intesa.” E Corinne Clery ha difeso Tonon anche da chi ha parlato, in maniera un po’ morbosa, della sua possibile omosessualità: “Assurdo discuterne così tanto! Se anche fosse gay dove sarebbe il problema? Sono fatti suoi. Per me questa caccia al gay non ha senso. E le dirò: se fosse gay, lo amerei ancor di più.” Su chi può avere possibilità di vittoria nel Gf Vip, la Clery ha e idee piuttosto chiare: “Mi piacerebbe vedere sul podio Malgioglio, Tonon e Luca.”

IL RAPPORTO COL COMPAGNO ANGELO

Questo nonostante l’unico litigio nella casa, Corinne Clery l’abbia avuto proprio con Cristiano Malgioglio: “È un grande stratega ed è anche una persona molto controversa, ma non lo fa per chissà quale motivo. Lui è così. Ho imparato a capirlo dopo la nostra discussione. Lui per me ha già vinto e son certa che a lui non interessi a tutti i costi il podio.” Ora però è ricominciata la normalità, ma l’attrice ha potuto ritrovare al suo fianco il suo attuale compagno, Angelo: “Occupa il primo posto nella mia vita. Al Grande Fratello sono state travisate le mie parole nei suoi confronti. Quando dico certe cose lo faccio per esorcizzare la paura che ho di rimanere sola, senza lui. Io lo amo. Pensi che tra quindici giorni festeggeremo sette anni di vita insieme. Mica male, no?” E professionalmente? “Ho un sacco di cose da fare, per contratto, inerenti al mondo del Grande Fratello. A seguire, verso fine Gennaio, ripartirà la mia tournée con lo spettacolo ‘Quattro donne e una canaglia’ con Gianfranco D’Angelo, Marisa Laurito e Barbara Bouchet.”

