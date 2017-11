Carmen Di Pietro/ Ho avuto una storia con Maradona. Una volta ha mentito al Napoli per stare con me...

23 novembre 2017 Silvana Palazzo

Carmen Di Pietro ha aspettato l'uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip per sganciare la bomba: ha avuto una storia con Diego Armando Maradona. Il clamoroso scoop è stato realizzato dal settimanale Spy, in edicola domani: nell'intervista la showgirl ha svelato alcuni particolari della liason con El Pibe de Oro. “Ho avuto una storia con Maradona. Non l'ho mai detto, per non fare scoppiare un casino. Era l'inizio degli anni 90 con Diego ci siamo frequentati per un anno e mezzo”, ha raccontato la bella Carmen. Una relazione clandestina, durata un anno e mezzo, con l'idolo dei napoletani, all'epoca il calciatore più forte del mondo. “Allora ero spensierata, libera e lui era un idolo. Ero innamoratissima, ma non è che pensassi al matrimonio”, ha proseguito Carmen Di Pietro nell'intervista. Era giovane, faceva i primi provini come modella, era il periodo nel quale dormiva sui treni, quindi non pensava a chiamare i fotografi.

CARMEN DI PIETRO E MARADONA, LA CLAMOROSA RIVELAZIONE

Diego Armando Maradona non è l'unico idolo calcistico del Napoli ad aver avuto una relazione con Carmen Di Pietro. Nel 1993 infatti la showgirl ebbe una focosa relazione con Daniel Fonseca, che all'epoca era sposato. Nell'intervista rilasciata al settimanale Spy ha rivelato anche dei dettagli piccanti relativi alla storia con Maradona. In particolare, ha tirato in ballo un aneddoto: “Una sera in cui ero andata a trovarlo a Napoli stavo facendo il bagno in un hotel vicino alla stazione. Lui è arrivato in anticipo, io ero ancora nella vasca. Così ho indossato un accappatoio e sono andata alla porta. Gli ho aperto che ero ancora tutta bagnata”, ha raccontato Carmen Di Pietro, che poi ha spiegato cosa è accaduto dopo... “Posso continuare a lavarti io?, mi ha detto. Così siamo tornati nella vasca”. Un'altra volta, invece, Maradona sarebbe scappato dal ritiro dicendo che un suo parente stava male: “Certo che sto rischiando”, le disse. Poi aggiunse: “Lo sto facendo per te”.

