Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser / Lui preoccupato: lunedì la sorpresa in diretta? (Grande Fratello 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser, cosa accadrà tra i due una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2? Il ciclista è preoccupato ma si prevede il lieto fine

23 novembre 2017 Anna Montesano

Le cose per Ignazio Moser da quando Cecilia Rodriguez ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip 2 sono molto cambiate. Nei primi giorni senza la sua dolce metà, il ciclista è apparso triste, deluso e privo di particolari entusiasmi, Neppure i consigli di Giulia De Lellis, con la quale Ignazio ha stretto una bella amicizia, sono serviti a placare le preoccupazioni di Moser che in confessionale ha così parlato di Cecilia dopo la sua uscita. "Ho trovato in lei una purezza che non penso di aver mai trovato in altre ragazze. - ha esordito - Confido molto nel fatto che sarà lì ad aspettarmi però quando hai qualcosa di così bello, che ti fa stare così bene, hai sempre paura che qualcosa possa rovinartelo. Quello è il mio timore. Non vedo l’ora di viverla fuori perché qui abbiamo gettato delle buone basi per un rapporto che non può che funzionare".

LUNEDÌ LA SORPRESA DI CECILIA PER IGNAZIO?

Una cosa bella fa sempre paura ed è questa la preoccupazione più grande di Ignazio, quella che qualcosa una volta fuori possa rovinarlo. L'incontro tra i due fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2 potrebbe non avvenire però tra così tanto tempo: Ignazio Moser è infatti in nomination contro Cristiano Malgioglio, un antagonista molto ostico da battere al televoto. Per questo lunedì potrebbe essere per lui l'ultimo giorno nella Casa ma di certo per lui l'uscita dalla Casa non sarà così tragico, anzi. Lo stesso Ignazio in confessionale ha confessato ormai di desiderare che i giorni finiscano proprio per poter arrivare a lunedì e riabbracciare la sua Cecilia. Ma cosa accadrà davvero lunedì nella nuova diretta del Grande Fratello Vip? Cecilia è pronta a sorprendere il suo Ignazio?

