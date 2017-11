Claudio Santamaria Vs Mattino 5/ Sul caso Fausto Brizzi "Una battuta che è stata strumentalizzata"

Fausto Brizzi è stato travolto dallo scandalo abusi e molestie che sta scuotendo il mondo del cinema americano e italiano, sul caso si esprime Claudio Santamaria

23 novembre 2017 Hedda Hopper

Claudio Santamaria

Il mondo del cinema italiano continua ad essere travolto dalle dichiarazioni di presunte attrici e starlette che hanno "denunciato" molestie e comportamenti ambigui da parte di alcuni protagonisti. In particolare, sotto accusa, anche se non è molto chiaro di cosa, è finito Fausto Brizzi. Sono in molti gli attori e gli addetti ai lavori che hanno preso le parti del famoso regista ma sono molti quelli che si sono schierati da parte delle vittime e non solo del mondo sessista e maschilista del cinema ma anche in tutti gli altri luoghi di lavoro. Mattino 5 continua ad occuparsi della questione e proprio nei giorni scorsi ha mandato in onda un servizio su coloro che si schierano a favore e quelli che si schierano contro il regista e a favore delle vittime. Tra quelli a favore è stato annoverato anche l'attore Claudio Santamaria che, però, non si trova d'accordo e chiarisce alcune cose.

LE DICHIARAZIONI DI CLAUDIO SANTAMARIA

L'attore è stato intervistato durante il Festival del Cinema di Los Angeles ma, in quel frangente, ha solo fatto una battuta volante sulla questione. A causa del tempo sempre tiranno a questi eventi non ha avuto modo di approfondire il discorso e dire la sua su quanto è accaduto ma Mattino 5 è reo di aver usato questa sua frase estrapolandola e usandola per questa sorta di schieramenti che si sono venuti a creare. Proprio per chiarire la sua posizione, l'attore ha preso la parola sui social scrivendo: "Non sapevo che sarebbe stata utilizzata in quella rubrica specifica altrimenti avrei richiesto più tempo e spazio per approfondire. E questa è un'abitudine pericolosa che ultimamente sta prendendo piede nella comunicazione, quando si affrontano temi così delicati. Non puoi richiedere una battuta che poi verrà strumentalizzata, montata in modo sensazionalistico e tenendo all'oscuro l'intervistato dell'utilizzo che si farà e decidendo in quale schieramento posizionarlo, senza tenere conto di tutto ciò che aveva detto o scritto in precedenza. Ma mi assumo le mie responsabilità e spiego qui le mie posizioni in merito alla vicenda chiarendo in via definitiva".

