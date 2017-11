Colorado/ Anticipazioni puntata 23 novembre: ospite Shade, Barbara Foria è Scianel

Colorado, anticipazioni puntata 23 novembre: ospite della serata è il rapper Shade, Barbara Foria torna a vestire i panni della perfida Scianel di Gomorra.

23 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Colorado

Giovedì 23 novembre, alle 21.20 su Italia 1, va in onda la quarta puntata di Colorado, lo show comico più amato dai giovani che, ogni settimana, apprezzano le esibizioni dei vari comici che si alternano sul palco. Per la sesta volta, al timone di Colorado c’è Paolo Ruffini che, quest’anno, è affiancato dalla bellissima Federica Nargi che, dopo l’addio a Striscia la Notizia dove si è fatta conoscere come velina, sta spiccando il volo come conduttrice. Insieme a Ruffini e alla Nargi, pronta a mettersi in gioco con ironia, poi, c’è l’immancabile Scintilla (6), alias Gianluca Fubelli, presente fin dalla prima stagione dello show nel 2003. Un trio di conduttori speciale, dunque, per Colorado che, la scorsa settimana, nonostante la grande concorrenza, è riuscito ad incollare davanti ai teleschermi Scintilla (6), alias Gianluca Fubelli, presente fin dalla prima stagione dello show nel 2003. Anche nell’appuntamento odierno, sul palco di Colorado, saliranno i comici storici del programma ma anche i nuovi volti che, settimana dopo settimana, stanno conquistando le simpatie del pubblico di Italia 1.

COLORADO, LE ANTICIPAZIONI DELLA SERATA

Tanto divertimento nella quarta puntata di Colorado. Paolo Ruffini, Federica Nargi e Scintilla sono pronti a guidare la grande corazzata di comici che daranno vita a siparietti imperdibili. Tra le esibizioni della serata spiccano quelle dei PanPers, pronti a dare vita ad un nuovo esilarante interrogatori in versione poliziesca; quella di Antonio Ornano alle prese con la spesa al supermercato e alle richieste di “crostatina” e Barbara Foria che torna a vestire i panni della crudele ma amarissima Scianel di Gomorra. Ospite della serata è il rapper Shade, che interpreta la sua hit disco di platino Bene ma non benissimo. Sul palco di Colorado, la scorsa settimana, è tornato anche Gianluca Impastato dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 2017 raccontando in modo ironico la sua avventura. In cosa si diletterà questa sera? Prenderà di mira i suoi ex compagni d’avventura?

