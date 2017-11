ENRICO NIGIOTTI / Over, L’isola che non c’è di Bennato è il brano scelto da Mara Maionchi (X Factor 2017)

Tra gli Over di Mara Maionchi a X Factor 2017, c'è Enrico NIgiotti, il concorrente che nell'ultimo live ha finalmente raccolto le lodi di Manuel Agnelli

Enrico Nigiotti a X Factor 2017

NELL’ULTIMO LIVE HA FATTO RICREDERE MANUEL AGNELLI

Enrico Nigiotti è riuscito a registrare il consenso assoluto dei giudici di X Factor 2017 durante l'ultimo live. La sua versione di Make you feel my love di Bob Dylan ha finalmente dimostrato al più severo Manuel Agnelli di che pasta sia fatto il concorrente degli Over, che finora aveva ottenuto non poche critiche da parte del giudice. Fedez ha ammirato nella voce di Nigiotti una tonalità bassa rimasta finora nascosta, una pienezza che forse non si aspettava, mentre Agnelli ha sottolineato che la performance del concorrente è stata la migliore affrontata in tutto il suo percorso nel talent. La sua capacità di personalizzare un brano così difficile ha entusiasmato Mara Maionchi, che ancora una volta ha dimostrato di aver preso la decisione giusta nello scegliere Nigiotti per la sua categoria. Anche per questo il concorrente è riuscito a salvarsi dal ballottaggio, lasciando che fosse la più debole delle Under Donne, Rita Bellanza, a giocarsi il tutto per tutto.

ENRICO NIGIOTTI STASERA PRESENTA L’AMORE, IL SUO INEDITO

L'inedito con cui si esibirà Enrico Nigiotti in questo quinto Live Show di X Factor 2017 si intitola L'amore è, un brano che ha scritto di suo pugno e che lo rende orgoglioso. E non solo per la tematica romantica, che alla fine in passato gli è costata un sicuro successo televisivo, ma anche perché racchiude il suo sogno di diventare cantautore. Durante il Daily, il concorrente degli Over ha infatti sottolineato come l'inedito rappresenti un obbiettivo importante per il suo percorso all'interno del programma e nella sua carriera musicale in generale, convinto che solo così possa mostrare tutto il suo vissuto interiore. Rivedere l'esibizione precedente lo ha lasciato tra l'altro soddisfatto, specialmente perché ha dimostrato a Mara di aver fatto bene a nutrire una grande fiducia nelle sue potenzialità. Senza considerare che ha mostrato una maturità che lo rende a tutti gli effetti uomo, seppur ancora arrabbiato come durante la fase dell'adolescenza.

DOPO I MANESKIN, NIGIOTTI È SICURAMENTE IL PREFERITO DEL PUBBLICO

Enrico Nigiotti sta dimostrando un grande impegno ed ha tutte le carte per poter proseguire X Factor 2017 senza troppe difficoltà. Il cantante può tranquillamente affiancarsi ai Maneskin per quanto riguarda la popolarità e la simpatia con cui si sta facendo amare dal pubblico italiano, che continua a tenerlo in grande considerazione. L'ultimo Live Show in particolare ha permesso ad Enrico di svelare alcune carte finora rimaste parzialmente coperte e di ottenere un equilibrio netto nel verdetto dei giudici. Avere contro Manuel Agnelli avrebbe significato infatti rientrare fra gli sfavoriti del giudice, portandolo anche molto vicino al ballottaggio. Non ci sono dubbi invece sul fatto che Nigiotti potrebbe oscurare anche i cantanti della sua stessa categoria e spingere Mara Maionchi a preferirlo rispetto ad Andrea Radice e Lorenzo Licitra in caso di lotte interne.

