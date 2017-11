Eleonora Pedron è la causa dell'addio tra Max Biaggi e Bianca Atzei? Lei si difende: "Io non c'entro nulla"

Eleonora Pedron è la causa della fine della storia d'amore tra Max Biaggi e Bianca Atzei? L'ex Miss Italia si difende dichiarando di non saperne nulla.

23 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Eleonora Pedron

La storia d’amore tra Max Biaggi e Bianca Atzei è finita dopo due anni. Dopo il difficile momento affrontato insieme in seguito al gravissimo incidente in cui l’ex pilota ha rischiato di perdere la vita, i due si sono detti addio. A prendere la decisione è stato Biaggi come ha spiegato la cantante al settimanale Chi a cui ha confessato di amarlo ancora e di essere pronta a tornare con lui. Ad oggi, però, non sembrano esserci le premesse per un ritorno di fiamma. Max, infatti, si sta dedicando ai suoi figli con i quali si mostra anche sui social mentre Bianca alla sua carriera. Secondo alcuni rumors, a causare la fine della relazione sarebbe stato il riavvicinamento di Max alla sua ex, Eleonora Pedron. Sarà vero? L’ex Miss Italia si è difesa affermando di non essere assolutamente la causa della rottura tra Biaggi e la Atzei. “Io non c’entro” – ha sottolineato a Novella 2000 – “Non sono tornata con Max. Mi mettono in mezzo senza motivo", fa sapere la modella che non sta pensando di tornare con il padre dei suoi figli a cui è legata da un affetto sincero. La Pedron, dunque, si tira fuori da tutta la vicenda e continua a vivere la sua storia con Tommy Vee.

CRISI TRA ELEONORA PEDRON E TOMMY VEE?

Durante l’estate, tra Eleonora Pedron e Tommy Vee è nato l’amore. Il deejay, parlando della sua fidanzata, si era lasciato andare a parole importanti poche settimane fa. “Adoro Eleonora, è una bellissima ragazza e ha anche il vantaggio di essere intelligente. E' bella, ma non fa mai pesare il fatto di essere attraente. E' proprio la donna perfetta", aveva fatto sapere. Oggi, però, Tommy Vee non ha voluto rilasciare dichiarazioni e, contattato da Novella 2000 si è limitato a dire: “Non voglio assolutamente rilasciare dichiarazioni, non ho niente da dire su me ed Eleonora". Cosa sta accadendo, dunque, tra l’ex Miss Italia e il deejay? I due stanno vivendo un periodo di crisi? Nessuno dei due si sbilancia ma i rumors su un riavvicinamento tra la 35enne e Max Biaggi aumentano.

