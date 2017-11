Eliminato X Factor 2017 / Quinto live: chi lascerà il talent show questa sera?

Fra poche ore, nel corso del quinto live di X Factor 2017, scopriremo chi sarà il nuovo eliminato. Chi è a rischio fra i concorrenti ancora in gara? Le squadre, i cantanti e...

23 novembre 2017 Fabiola Iuliano

I giudici di X Factor 2017

Dopo la cocente sconfitta di Camille Cabaltera, eliminata dai quattro giurati di X Factor 2017 che hanno preferito di salvare Gabriele Esposito nel ballottaggio finale, cresce l’attesa per la nuova eliminazione della serata. Chi sarà il quinto concorrente a dover lasciare per sempre il palco del talent più amato della stagione? Le quadra che ancora non ha subito alcuna perdita è quella degli over di Mara Maionchi, mentre Levante, con una sola concorrente delle under donne ancora in gara, dovrà giocare al meglio le proprie carte per evitare una nuova sconfitta. Situazione di perfetta parità, invece, per Manuel Agnelli e Fedez, che rispettivamente alla guida dei “gruppi” e degli “under uomini”, hanno subito una perdita a testa (Sem e Sten per il frontman degli Hafterhouse e Lorenzo Bonamano per il rapper). Quale squadra, questa sera, dovrà rinunciare per sempre a uno dei concorrenti ancora in gara?

L’ULTIMA ELIMINATA

Anche questa sera, con il quinto live di X Factor 2017, uno dei concorrenti ancora in gara dovrà dire addio ai tanti sogni di gloria e lasciare, per sempre, il talent di Sky. Nella scorsa puntata, lo ricordiamo, ad avere la peggio nel ballottaggio finale è stata Camille Calbaltera, la concorrente delle under donne capitanate da Levante che si è ritrovata al ballottaggio con Rita Bellanza e Gabriele Esposito. Determinante, nello stabilire la sua sorte, il giudizio di Gianni Morandi, che in qualità di ospite ha avuto la possibilità di salvare un concorrente, optando, non senza qualche polemica, per la talentuosa Rita Bellanza. Salvo, quindi, Gabriele Esposito, che ha convinto i quattro giudici esibendosi con il suo cavallo di battaglia, il brano “The Man Who Can't Be Moved” dei The Script. Con l’eliminazione di Camille, la quadra di Levante ha subito la seconda perdita della stagione e la squadra delle under donne, di conseguenza, questa sera potrà contare solo sulle esibizioni di Rita Bellanza.

