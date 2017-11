Emy di Uomini e Donne/ Troverà un vero spasimante? Dure critiche per lei (Trono Over)

23 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Emy di Uomini e Donne

Emy, la simpatica dama del trono over di Uomini e Donne, riuscirà a trovare un spasimante? Nella puntata odierna del programma di Maria De Filippi, Emy sarà una delle protagoniste al centro dello studio. La dama si lamenta per non riuscire a trovare uno spasimante. Al centro dello studio, però Carmine, il cavaliere che sta sentendo telefonicamente, dichiara di provare un interesse per lei e di voler continuare a conoscerla. Tuttavia, a sorpresa, stavolta è Emy che decide di chiudere la conoscenza. La dama, infatti, afferma di essere spaventata dalla distanza: lui vive ad Avellino mentre lei in Piemonte. La motivazione di Emy, però, non convince nessuno e viene attaccata non solo dagli altri protagonisti del parterre ma anche dagli stessi opinionisti che accusano Emy di aver preso in giro Carmine. La dama, però, si difende affermando che, inizialmente, non aveva capito chi fosse realmente Carmine e di averlo scambiato per un altro cavaliere.

EMY ALLA RICERCA DELL’AMORE

Anche con Carmine, dunque, la conoscenza si conclude con un nulla di fatto. Emy, però, non si arrende ed è decisa a trovare il suo principe azzurro nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Emy, ha conquistato le simpatie del pubblico con il suo appello al pubblico. Non riuscendo a trovare un pretendente, la dama, negli scorsi mesi, si era lasciata andare rivolgendo un appello davanti alle telecamere del programma di Maria De Filippi: “Chi ha tre spasimanti e chi nessuno. Uomini, quando dovete prendere una decisione, fatelo usando gli organi dalla cintura in su: sfruttate il cuore e la testa. "Nessuno che mi abbia abbracciato, nessuno che mi abbia detto: 'che begli occhi, che bel musino'. Ma devo forse rivolgermi a Maurizio Costanzo per capirli meglio questi uomini, visto che lui nelle sue interviste riesce sempre a far aprire chi ha davanti a sé?". Un appello simpatico e allo stesso tempo disperato quello di Emy che, ancora oggi, non ha trovato un cavaliere.

