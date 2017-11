Francesco Monte / L’ex tronista torna a Uomini e Donne? Ecco gli indizi dopo il Grande Fratello Vip

Francesco Monte nuovo tronista di Uomini e Donne? Le ultime indiscrezioni dopo essere stato lasciato in diretta da Cecilia Rodriguez nel corso del Grande Fratello Vip.

23 novembre 2017 Valentina Gambino

Francesco Monte

Francesco Monte dopo la delusione amorosa tornerà alla corte di Maria De Filippi? Gli indizi sul possibile ritorno in scena, aumentano ogni giorno che passa, scopriamo tutte le indicazioni a seguire. L’ex tronista ha avuto modo di far parlare di sé per via dell’incontro che ben conosciamo, con Cecilia Rodriguez. Il tarantino infatti, ha avuto il dispiacere di essere lasciato in diretta dalla sorella di Belen, durante una puntata del Grande Fratello Vip. L’argentina aveva bisogno di chiarirsi con lui e anche l’aspirante attore, dopo aver notato la sua confusione, voleva capire come procedeva tra di loro. Dopo un messaggio aereo dove le chiedeva cosa c’era che non andava, si sono tracciati i contorni dell’avvicinamento con Ignazio Moser. Cecilia poi, in diretta su Canale 5 ha lasciato il fidanzato che ha preso la notizia in modo molto elegante. Successivamente il ragazzo ha detto la sua un paio di volte da Barbara d’Urso per poi essere ospitato sul palcoscenico del Maurizio Costanzo Show.

Francesco Monte nuovo tronista? Le indiscrezioni

Francesco Monte, dopo avere preso la notizia con grande signorilità, è stato tirato in ballo come probabile concorrente della 13esima edizione de L’Isola dei Famosi in partenza tra gennaio e febbraio del 2018. Il ragazzo non ha smentito e nemmeno confermato, svelando di non aver ricevuto alcuna chiamata. Nel frattempo, Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne, gli ha fatto una dedica su Instagram. I due si seguono reciprocamente dopo un passato un poco “burrascoso”. Ed infatti, si diceva sul web che l’ex tronista avesse chiuso malamente i suoi rapporti con la redazione del programma. Le acredini invece, a quanto pare sono state spazzate via. Francesco poi, nel corso delle ultime ore ha insospettito tutti quanti tramite le Stories. Ed infatti ha postato uno scatto in compagnia di Paolo Ciavarro nei corridoi degli Studi Elios: cosa ci faceva lì? Un sopralluogo per tornare sul trono? Staremo a vedere se questa indiscrezione si rivelerà veritiera oppure no in quanto, Paolo Crivellin dovrebbe essere prossimo alla scelta e quindi ci sarebbe un posto vacante.

© Riproduzione Riservata.