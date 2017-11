GABRIELE ESPOSITO / Under Uomini, Fedez assegna Oroscopo, ma l’inedito Limits stupirà tutti? (X Factor 2017)

Gabriele Esposito, degli Under Uomini di Fedez, sta stupendo tutto a X Factor 2017. Dopo un inizio in sordina, pubblico e giudici sono sempre più convinti del suo talento

Gabriele Esposito a x Factor 2017

DALL’ESCLUSIONE DI ARISA AI COMPLIMENTI DI AGNELLI

Gabriele Esposito è riuscito a risollevarsi da un piccolo scivolone registrato nel corso dei Live Show. X Factor 2017 sembra premiare sempre di più il concorrente che l'anno scorso è stato acclamato dal pubblico come uno dei più forti delle Audizioni, a discapito della decisione di Arisa di non volerlo nella propria squadra. Ed è stato proprio il brano che allora gli aveva permesso di entrare nel cuore dei telespettatori, a vederlo vincente durante la sfida con gli altri concorrenti. Nella prima parte del Live Show, Gabriele ha invece intonato Hotel California degli Eagles, riuscendo a conquistare a metà Manuel Agnelli. Il giudice dei Gruppi ha infatti notato le sue abilità canore, ma allo stesso tempo crede che l'identità del concorrente non sia ancora emersa del tutto. Un parere che ha visto d'accordo anche Levante, che ha notato qualche incertezza nell'esibizione del giovane cantante. Fedez intanto continua ad essere sicuro che Gabriele possa vivere il suo percorso nel talent in modo vincente e sia riuscito ad avere un'evoluzione personale piuttosto evidente. Questa sera sarà quindi una puntata decisiva per il cantante degli Under Uomini, che proprio grazie al suo inedito potrà dimostrare tutta la sua personalità. Salirà sul palco con Limits, un brano che parla di una sua relazione passata e dei limiti imposti dall'ex fidanzata.

GABRIELE ESPOSITO SI GIOCA IL TUTTO PER TUTTO STASERA

Le assegnazioni di Fedez per Gabriele Esposito e per questa quinta puntata dei Live Show di X Factor 2017, vedranno il cantante salire sul palco con un brano italiano. Oroscopo di Calcutta sarà il suo battesimo di fuoco e la prima canzone che lo vedrà impegnato in una lingua da cui finora si è tenuto distante. Durante il Daily, Gabriele ha comunque dimostrato di essere felice della scelta di Fedez, soprattutto perché si tratta di una vera e propria sfida. Nel corso delle puntate lo abbiamo visto affrontare canzoni in inglese, la stessa lingua con cui alla fine ha realizzato il suo inedito Limits, ed anche per questo l'assegnazione del coach degli Under Uomini potrebbe conquistare il pubblico oppure portarlo verso il baratro. Compiere un errore in questa fase potrebbe infatti compromettere l'intera esperienza di Gabriele nel talent di Sky Uno, ma sembra proprio che il giudice sia convinto della maestria con cui il concorrente potrà affrontare anche questa nuova sfida.

IL PUBBLICO AMA GABRIEL STORM, CONCORRENTE FORSE TROPPO SOTTOVALUTATO

I Live Show di X Factor 2017 sono stati significativi per Gabriele Esposito, che continua ad essere acclamato come idolo delle folle. Il suo entusiasmo è percepibile soprattutto nel Daily e durante le assegnazioni, dato che finora ha ritrovato nelle scelte di Fedez un valido aiuto. Gabriele è uno di quei concorrenti che potrebbero addirittura arrivare a sorprendere in ultima battuta, soprattutto perché come ha notato il suo coach, è in grado di impegnarsi sempre di più nel proprio percorso e di fare enormi passi in avanti. Secondo alcuni fan, come è stato sottolineato sui social, potrebbe addirittura riuscire ad oscurare Samuel Storm ed è fra i più quotati ad arrivare alla finale. Gabriele ha dalla sua parte una grossa fetta del pubblico che lo adora già sotto ogni aspetto e questo particolare non è da sottovalutare, visto il grande ruolo che gioca la popolarità di ogni concorrente.

© Riproduzione Riservata.