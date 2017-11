GIULIA DE LELLIS / Manda in crisi Ignazio Moser: "Preparati a tutto!" (Grande Fratello Vip 2)

Giulia De Lellis manda in crisi Ignazio Moser parlandogli dei possibili movimenti di Cecilia Rodriguez dopo la sua eliminazione al Grande Fratello Vip 2.

23 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis continua ad intromettersi nella storia d'amore (a distanza) tra Ignazio Moser e Cecilia, finendo per mandare in crisi il concorrente più chiacchierato del Grande Fratello Vip 2. Già in passato avevamo sentito la fidanzata di Andrea Damante dire la sua sulla crisi tra la Rodriguez e Francesco Monte, invitando la sua coinquilina a non prendere decisioni troppo azzardate sul suo futuro (tali parole avevano trovato la completa approvazione di Monte, che da quel momento si era riavvicinato ad Andrea Damante, chiarendo con lui le tante incomprensioni). Anche dopo l'uscita di Cecilia, il flirt nato dentro la Casa ha continuato ad essere nei pensieri della ex corteggiatrice che non ha rinunciato a mandare una frecciatina a Ignazio, mandandolo letteralmente in crisi. Il motivo? Un'ipotesi relativa i movimenti di Cecilia non appena uscita dalla Casa di Cinecittà...

I consigli di Giulia De Lellis a Ignazio Moser

Secondo Giulia De Lellis, Ignazio Moser farà bene a non dare nulla per scontato preparandosi a qualsiasi movimento dell'argentina dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip 2. Senza un briciolo di delicatezza, la fidanzata di Andrea Damante ha infatti ipotizzato che Cecilia possa essere subito corsa da Francesco Monte per avere con lui quel chiarimento che tanto aveva desiderato. Ha quindi invitato il ciclista a prepararsi a tutto, anche al peggio: "Preparati a tutto, anche al fatto che possano aver fatto l’amore per un’ultima volta". Tali parole non sono risultate affatto gradite a Moser, che si è subito isolato dal resto del gruppo recandosi in confessionale per sfogare la sua depressione. Lui stesso dubita del futuro di questa relazione dopo la fine del Grande Fratello Vip 2? Per saperlo l'attesa potrebbe essere ben più breve del previsto: Ignazio si trova in nomination insieme a Cristiano Malgioglio e proprio lui, considerando l'affetto del pubblico per il paroliere, potrebbe essere il prossimo concorrente ad abbandonare il reality show.

© Riproduzione Riservata.