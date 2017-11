Gianfranco e Rita/ Uomini e donne, una conoscenza o qualcosa di più?

Gianfranco e Rita sono pronti ad andare oltre all'amicizia? La nuova puntata di Uomini e donne va a fondo a questa nuova storia nata all'interno del trono over, come andrà?

23 novembre 2017 Hedda Hopper

Uomini e Donne, trono over

Una nuova registrazione del trono over prevista per oggi, 23 novembre, potrebbe segnare la svolta nel rapporto a due tra Gianfranco e Rita. Uomini e donne non torna solo in studio ma anche in onda e proprio nella puntata di oggi vedremo i due al centro per dire la loro sull'amicizia particolare che è nata in queste settimane. I due hanno deciso di frequentarsi non appena sono riusciti a notarsi in studio e da allora non si sono più "lasciati". Da una conoscenza telefonica, i due sono passati anche a quella fisica e tutto va a gonfie vele tra di loro. I due sono venuti nel programma pronti a trovare qualcuno con il quale dividere il resto della loro vita e forse sono già riusciti nell'intento visto che dicono di trovarsi bene e di voler continuare questa loro particolare amicizia.

LE PRECISAZIONI DI GIANFRANCO

Non è sempre tutto oro ciò che luccica e anche per i due, all'inizio del loro percorso insieme, le scaramucce non mancano. Anche in questa coppia del trono over la gelosia è più da parte dell'uomo, in questo caso Gianfranco, che ha avuto modo di notare alcuni comportamenti "strani" da parte della dama. Il cavaliere conferma il suo interesse a frequentarla e conoscerla ma ci tiene a sottolineare che, in studio, si lascia troppo andare con gli altri personaggi del parterre. Naturalmente non si parla di contatti fisici veri e propri ma di troppi balli concessi agli altri uomini rispetto ai suoi. La dama riuscirà a risolvere questa piccola questione per amore del suo rapporto con Gianfranco?

