Giulia De Lellis / Nuova gaffe al Grande Fratello Vip 2: "Di solito i bidelli sono tutti handicappati"

23 novembre 2017 Anna Montesano

Ennesima gaffe per Giulia De Lellis nella Casa del Grande Fratelloo Vip 2. La fidanzata di Andrea Damante ci ricasca e finisce nel mirino dei telespettatori più attenti che non si sono persi una frase sui bidelli che sta facendo molto discutere sul web e che hanno poi riportato attraverso i social. Tutto nasce da una conversazione tra Luca Onestini e Giulia De Lellis ed è proprio la seconda a dichiarare: "Il mio bidello si era innamorato di un’insegnante di sostegno, anche lei sordomuta. Ma è scoppiato un casino perché lui era già sposato, sempre di una donna sordomuta. Interviene allora Luca, che chiede "ma erano tutti sordomuti?" e la De Lellis risponde "Ci fu una grande discussione tra loro tre". A questo punto nasce spontanea la risposta di Onestini "No dai, la discussione tra sordomuti no" che porta poi Giulia alla gaffe "Di solito i bidelli sono tutti handicappati".

SIMONA IZZO BACCHETTA GIULIA DE LELLIS

Una frase certamente infelice che sul web sta scatenando molte critiche. Chi però è subito intervenuto in merito alle dichiarazioni fatte da Giulia nella Casa del Grande Fratello Vip è Simona Izzo. L'ex gieffina con un post ha invitato ironicamente la De Lellis a ritornare a scuola che, d'altronde, "Non è mai troppo tardi". Insomma, Giulia torna a far discutere e ancora una volta purtroppo in modo negativo. Inutile infatti dire che sul web i detrattori si stanno scatenando con critiche e appunti anche molti duri, soprattutto visto che non è la prima volta che la De Lellis cade in questo tipo di strafalcioni.

