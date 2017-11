Giulia De Lellis e Andrea Damante/ L'ex corteggiatrice furiosa per il messaggio aereo del fidanzato (GF Vip 2)

Giulia De Lellis e Andrea Damante innamorati a distanza: l'ex corteggiatrice reagisce male al messaggio aereo inviato dal fidanzato (Grande Fratello Vip 2).

23 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono ormai lontani da ottanta giorni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, pur essendo felicissima di aver conquistato la finalissima del Grande Fratello Vip 2017, non nasconde di sentire molto la mancanza del fidanzato. Giulia, nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha parlato spesso della sua bellissima storia d’amore con l’ex tronista tirando fuori anche ansie e paura per ciò che troverà quando tornerà alla vita normale. Andrea che segue Giulia con molta attenzione ha così deciso di inviarle un messaggio aereo per dimostrarle tutto il suo amore. La frase scelta da Damante, però, non ha rassicurato Giulia che, al contrario, si è infuriata per le parole contenute nel messaggio. “Sai quanto solletico ti aspetta. +18”: è questo il testo che Andrea ha fatto recapitare alla sua amata per festeggiare i diciotto mesi d’amore. La frase, però, non è stata particolarmente apprezzata da Giulia che, ai compagni, ha confessato di esserci rimasta male.

LA DELUSIONE DI GIULIA

Dopo 80 giorni di lontananza, Giulia De Lellis si aspettava una dichiarazione d’amore più romantica da parte del fidanzato. “Diciamo che deve fare sempre quello tirato. Dovrebbe mettere davanti l’orgoglio, invece di fare sempre il figo della situazione. Sono ottanta giorni che non lo vedo!" Giulia non accetta dal suo uomo solo quelle parole "Un messaggio carino ma dopo dieci giorni, dopo ottanta devi dirmi quanto mi pensi e quanto mi manchi!”, ha sbottato Giulia. Ignazio Moser e Ivana Mrazova hanno provato a tirare su il morale all’amica che, però, non cambia idea. "Resisti Ciccia, devi resistere...passerà!", le dice Ivana. “Ti pensa, è ovvio il fatto che sia fuori ad aspettarti", aggiunge Moser. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, però, non ha affatto apprezzato le parole del fidanzato che, invece, pensava di fare un gesto carino e, soprattutto, di dare a Giulia le energie necessarie per arrivare alla finalissima. Giulia, dunque, cambierà idea nelle prossime ore? Al momento, il suo umore non è dei migliori.

