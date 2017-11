Grande Fratello Vip 2017/ News dalla Casa: Daniele attratto da Aida? Ignazio disperato…

Grande Fratello Vip 2017, news dalla Casa: Raffaello Tonon si dispiace per l'uscita di Daniele Bossari; il conduttore nella Spa subisce il fascino di Aida Yespica...

23 novembre 2017 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip 2017

Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip i giochi si stanno quasi chiudendo, Raffaello Tonon e Luca Onestini riflettono sulle dinamiche di gioco. L’opinionista milanese confida di essere rimasto male per Daniele Bossari perché secondo lui, ci teneva particolarmente a restare in Casa. Gli altri coinquilini infatti, non sanno che proprio l’ex conduttore di Mistero, si sta godendo la sua finale al fianco di Aida Yespica, chiusi nella Spa del GF. I due, molto solitari e riservati, sono stati “allontanati” dal resto del gruppo per viversi questi ultimi giorni insieme. Proprio Bossari, ha affermato di trovare la showgirl venezuelana molto sensuale e questo per lui, sarà l’ultimo “sacrificio” verso la beatificazione. Ed intanto, nonostante un inizio un poco difficile, i due stanno diventando molto amici fino a confidarsi particolari molto inediti delle loro vite prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Bossari infatti, per alcuni anni ha vissuto una fortissima depressione che non gli permetteva di vivere la vita appieno. Aida, dispiacendosi molto, ha dato sostegno al compagno di viaggio fino a creare una inedita intesa.

Ignazio giù di morale: Cecilia però è pazza di lui!

Ignazio Moser è decisamente giù di morale. Gli altri coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip, stanno cercando di tirare su il morale dell’ex ciclista, afflitto per essere rimasto in gioco senza la sua Cecilia. Il 25enne appare preoccupato e disorientato mentre da fuori, sia Jeremias che Belen hanno dimostrato di avere delle perplessità nei confronti del ragazzo, reputandolo forse fin troppo immaturo. Cechu intanto, a telecamere spente ha confidato di essere pazza d’amore e di avere letteralmente perso la testa per lui. Parlando d’amore, proprio i Rodriguez sembrano avere dei problemi e così, mentre Belen pare avere rotto definitivamente con Iannone, Jeremias ha ritrovato Sara Battisti, la sua ex fidanzata lasciata poco prima di entrare nella Casa più spiata di Cinecittà. Ed intanto, Francesco Monte ha fatto sapere di non volere avere niente a che fare con la sua ex. L’incontro tanto sperato tra i due e che tanto preoccupa il buon Moser, forse non ci sarà mai. L’ex tronista infatti, ha confessato a Riccardo Signoretti, di voler vedere Cecilia solo per ridarle alcuni effetti personali lasciati nella sua abitazione.

