Ignazio Moser/ Video, Il ciclista imita Cristiano Malgioglio: “Sei così gay che Cecilia ti lascia…” (GF Vip 2)

Grande Fratello Vip 2, Ignazio Moser fa una perfetta imitazione di Cristiano Malgioglio sponsorizzando una banana, il video sul web a distanza di poche ore è già virale.

23 novembre 2017 Valentina Gambino

Ignazio Moser imita Cristiano Malgioglio

Ignazio Moser nelle ultime ore ha vestito i divertentissimi panni di Cristiano Malgioglio. Lo sportivo infatti, ha dovuto fare un cambio di identità dopo un comunicato ufficiale del GF. I concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip, hanno dovuto indossare reciprocamente i panni di un altro inquilino ancora in gioco. I più applauditi sono risultati essere proprio Ignazio e Giulia De Lellis che ha dovuto imitare Raffaello Tonon. "Era così gay che se l’ha visto la sua fidanzata l’ha lasciato”, ha affermato Cristiano visibilmente divertito. Poi l’ex ciclista ha avuto modo di intrattenere i concorrenti con un siparietto di tutto rispetto che sponsorizzava una banana. In salotto divertiti, gli altri erano alle prese con le rispettive imitazioni e Giulia De Lellis ha avuto modo di imitare quasi alla perfezione Raffaello Tonon, acciacchi compresi. "Compra la banana consiglia, la banana che ti ruba l'amore..." afferma Ignazio imitando il paroliere, e poi continua con il suo slogan: "La banana consiglia, la banana che ti strabilia... bella questa, la scrivo!".

Ignazio Moser diventa Cristiano Malgioglio, l’esilarante imitazione

Sicuramente nel corso dell’appuntamento serale della semifinale, ci sarà modo per far divertire il pubblico con queste imitazioni. I concorrenti del Grande Fratello Vip, hanno avuto modo di dimostrare quanto abbiano “rubato” agli altri nel corso di questi mesi in gioco. Inizialmente, Giulia De Lellis aveva già divertito tutti con le sue imitazioni di Ivana, la sua “ciccia”. L’unica pecca dell’esperta in tendenze ieri, è stata proprio la mancanza del linguaggio forbito tipico di Tonon. Ecco perché, durante la sua imitazione, veniva spesso corretta da Luca Onestini, che si prende cura di lei come fosse un fratello maggiore. Ignazio invece, nel ruolo di Cristiano è stato praticamente identico, mettendo in evidenza i tratti somatici di Malgioglio con estrema ironia e divertimento. Moser infatti, ha avuto modo di palesare al pubblico, una parte inedita del suo carattere, mostrandosi ironico, divertente e pienamente nel mood del gioco. Se volete ridere come i concorrenti della Casa, cliccate qui per vedere “l’Ignazio Show”.

