Inediti X Factor 11/ Quinto Live: le canzoni dei concorrenti in gara

Quali sono gli inediti dei concorrenti in gara a X Factor 2017? Questa sera nel corso del quinto Live verranno presentati i nuovi bravi: ecco tutto ciò che c'è da sapere

23 novembre 2017 Anna Montesano

X Factor 2017

Nella nuova puntata dei Live di X Factor 11 verranno finalmente presentati gli inediti dai cantanti ancora in gara. I ragazzi porteranno all'ascolto dei giudici e del pubblico per la prima volta pezzi nuovi, mai ascoltati, e saranno valutati su questi. Grazie al sito ufficiale di X Factor possiamo già anticiparvi titoli e piccoli dettagli dei brani: Gabriele Esposito porterà un pezzo che si intitola Limits. Dentro X factor Gabriele ha vissuto esperienze che l'hanno sicuramente reso più consapevole e maturo ed è per questo che il suo inedito, ai tempi delle Audizioni ancora grezzo, è stato lavorato e perfezionato fino all'ultimo dettaglio. Samuel Storm invece canterà The Story. Il bisogno di amore è il fil rouge che collega ogni singola parola dell’inedito e in cui il calore di Samuel Storm può essere infuso. Passiamo a Rita Bellanza con il suo inedito dal titolo Le parole che non dico mai scritto anche da Levante. Il brano è un crescendo di emozioni, che trova il suo climax in un urlo rabbioso di aiuto e al contempo di rassegnazione.

X FACTOR 11, DAI ROS A LORENZO LICITRA: GLI INEDITI IN GARA

I Ros invece presenteranno il pezzo Rumore, una dichiarazione in chiave rock della poetica del gruppo. I giovanissimi Maneskin punteranno invece sull'inedito dal titolo Chosen. Pezzo con cui il gruppo romano si è presentato alle Audizioni e grazie al quale il pubblico si è innamorato di loro sul palco. Lorenzo Licitra presenterà invece In the name of love. Inedito con cui il cantante degli Over si presenta definitivamente in chiave pop al pubblico di X Factor 2017. Enrico Nigiotti punterà su un pezzo dal titolo L'Amore è. brano intenso che è una dedica amorosa composta da lui stesso. Chiudiamo con Andrea Radice che presenterà l'inedito Lascia che sia. Con “Lascia Che Sia” Andrea Radice ci racconta la storia di un uomo consapevole della fine della storia di un amore sentito, che va mano a mano ad affievolirsi.

© Riproduzione Riservata.