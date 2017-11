JEREMIAS RODRIGUEZ/ “Sono tornato con Sara, Ignazio è un ragazzino” (Maurizio Costanzo Show, 23 novembre)

Jeremias Rodriguez sarà ospite del Maurizio Costanzo Show nella prima puntata del 23 novembre e, sicuramente, parlerà della sua esperienza al Grande Fratello Vip.

23 novembre 2017 Dario Ghezzi

Jeremias Rodriguez

Il Maurizio Costanzo Show torna stasera con una nuova edizione su Canale 5 con una nuova serie di puntate dove il conduttore incontrerà famosi personaggi del momento, della televisione e della cronaca. In questa prima puntata del 23 novembre il conduttore popolarissimo di Mediaset incontrerà alcuni dei protagonisti dei fatti più efferati di cronaca nera. Infatti, saranno presenti in puntata Francesca Romana Capaldo e Giovanni Lelli e Maria Grazia di Bari, genitori di Nicole Lelli uccisa dal marito a soli ventitré anni. Insomma, ci saranno dei momenti molto delicati ma anche quelli un po’ più leggeri. Maurizio Costanzo, infatti, incontrerà i fratelli del momento e cioè i Rodriguez. Saranno presenti a questo primo appuntamento del nuovo talk show Belen e Jeremias, al centro dei programmi di punta dell’ammiraglia Mediaset. Belen, infatti, conduce ogni sabato Tu si que vales mentre Jeremias è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 2, dove ha fatto parlare molto di lui per il suo carattere spesso irascibile e per il controverso rapporto con la sorella Cecilia. Una volta uscito dalla casa, Jeremias si è tolto qualche sassolino dalla scarpa parlando della sua esperienza.

“IO E IGNAZIO PARLEREMO FUORI”

Jeremias Rodriguez è stato uno dei personaggi più discussi del Grande Fratello Vip. Una volta uscito dalla casa, il ragazzo ha rilasciato numerose interviste ed è stato protagonista anche di Verissimo dove ha risposto a delle domande di Silvia Toffanin. Ai microfoni della conduttrice, Jeremias ha affermato di non essere molto convinto del rapporto tra la sorella Cecilia ed Ignazio Moser: "Non sono abituato a conoscere il fidanzato di mia sorella mentre siamo rinchiusi in una casa. In quel contesto sei costretto a vedere tutto e a stare a chiacchierare con lui, magari anche quando non lo vorresti”. Per Jeremias, Cecilia ha sbagliato a lanciarsi subito in questa relazione, considerando Moser già il suo fidanzato pur non essendolo. E, aggiunge di considerare Ignazio solo un ragazzino. Anche Belen Rodriguez, secondo Jeremias, non ha gradito molti atteggiamenti di Cecilia e ne parleranno con la diretta interessata ora che anche l’altra sorella è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Jeremias, oltretutto, non ha mai nascosto di voler affrontare Ignazio una volta che anche il ciclista sarà fuori dal programma di Canale 5. Sarà pace tra cognati?

JEREMIAS È TORNATO CON L’EX?

Jeremias Rodriguez è uscito solo da una decina di giorni dalla casa del Grande Fratello ma sembra voler riprendere in mano tutta la sua vita. Infatti, ha riallacciato i rapporti con la sua ex Sara Battisti. Jeremias, infatti, pare aver deciso di chiudere il flirt con Aida Yespica, con la quale ha condiviso più di un momento di intimità nel reality. In un intervista a Lettera Donna, Jeremias ha affermato di aver parlato con la ex una volta uscito dalla casa. I due hanno avuto modo di parlare e chiarirsi e ritrovare l’antico rapporto. “Le ho raccontato tutto, i rapporti avuti con gli altri concorrenti. Ora sto con lei”. E, il giovane ha voluto mettere un punto anche in merito alla sua relazione con la showgirl argentina. “Eravamo due persone insieme in una casa a cui mancava qualcosa e ci siamo avvicinati”. Insomma, per Jeremias l’avvicinamento con la Yespica è dipeso dall’atmosfera del reality show. Una volta uscito dal Grande Fratello, Jeremias, secondo quanto riportato da alcune voci, avrebbe litigato anche con Simona Izzo, da sempre molto critica verso alcuni atteggiamenti di Cecilia Rodriguez. Da buon fratello, Jeremias ha voluto difendere la consanguinea, dimostrandole il suo affetto.

