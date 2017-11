Jennifer Lawrence e Darren Aronofsky si sono lasciati/ La coppia si dice addio dopo un anno d'amore?

Non c'è pace per il gossip soprattutto quando si tratta di Jennifer Lawrence e Darren Aronofsky che, a quanto pare, si sono lasciati dopo un anno d'amore. Quali i motivi?

23 novembre 2017 Hedda Hopper

Jennifer Lawrence

Il film è arrivato al Cinema e la storia tra Jennifer Lawrence e Darren Aronofsky è finito. Chiamatela coincidenza o altro, fatto sta che spesso nel mondo del cinema succede che tra colleghi, soprattutto su un set di un film intenso come Madre!, accada di tutto. La vicinanza, un momento di fragilità, il fascino di chi sa fare il suo lavoro e agisce sicuro e preparato, fatto sta che anche per Jennifer Lawrence e Darren Arenofsky è arrivato il momento di dirsi addio almeno secondo quanto vocifera il gossip americano e riporta US Weekly. I due stavano insieme ormai da quasi un anno e nei primi mesi si è parlato molto della loro storia e, soprattutto, della loro differenza di età, ma poi tutto è scemato come spesso accade in queste situazioni, e adesso?

UN'ALTRA STORIA FINITA MALE AD HOLLYWOOD

Gli amanti del cinema e del gossip hanno un'altra coppia e un altro addio di cui parlare e sparlare anche se tra i due non voleranno stracci visto che, secondo i ben informati, si sono lasciati in "amicizia" tanto da apparire sorridenti e l'uno accanto all'altra ai Governors Award di Los Angeles lo scorso 11 novembre. Proprio alla fine dell'estate, l'attrice sembra molto convinta del suo rapporto con il regista 48enne tanto da sottolineare il fatto che con lui non si è mai sentita confuso cme spesso le succede in amore e dichiarava: "Normalmente non amo le persone di Harvard, perché non riescono a stare due minuti senza menzionare il fatto che hanno frequentato Harvard. Ma lui non è così. Nell'ultimo anno ho avuto a che fare con lui solo a livello umano". Qualcosa si è spezzato, era solo la "magia" del film a tenerli insieme?

© Riproduzione Riservata.