LANDO BUZZANCA/ E la compagna Francesca: "Tra noi c'è feeling, affetto e una grande affinità" (Nemo)

Lando Buzzanca, l'attore palermitano sarà ospite d'onore al programma televisivo targato Rai, Nemo. Tra vita privata, amori e tanti, tanti film interpretati in carriera.

23 novembre 2017 Francesco Agostini

Lando Buzzanca (Wikipedia)

Il grande attore siciliano Lando Buzzanca sarà uno degli ospiti di Nemo, il programma televisivo di Rai 1. Buzzanca è uno dei grandi interpreti del cinema italiano tra gli anni sessanta e ottanta, uno dei nomi forti del panorama nostrano nonché uno degli attori più apprezzati di sempre. Buzzanca ha attraversato diversi generi all'interno della sua variegata carriera, passando dalla commedia sexy all'italiana fino ai B-movies che tanto andavano per la maggiore negli anni Ottanta. Eppure, all'inizio, Buzzanca era partito alla grande, con il massimo che un interprete potesse immaginare: il mondo dorato e un po' fuori dalla realtà di Hollywood. Pochi sanno, infatti, che Buzzanca riuscì a ottenere una piccolissima parte nientemeno che in uno dei kolossal più importanti della storia come Ben Hur. Da lì, in poi, la strada per il successo è stata tutta in discesa: 'Divorzio all'italiana', 'i Mostri' negli anni Sessanta e una sequela infinita di film di medio livello. Negli anni 2000, il ritorno alla sua Sicilia con un grande film come 'I Viceré', basato sull'omonimo romanzo di De Roberto.

LANDO BUZZANCA, LA VITA PRIVATA

Per molti, moltissimi anni, Lando Buzzanca è stato sposato con Lucia con cui ha avuto due figli. Un matrimonio che è durato fino alla fine, quando purtroppo Lucia si è spenta lasciandolo in un tremendo dolore. Dopo questa tremenda ferita Buzzanca ha cercato di riprendersi con un altro amore, Antonella, una donna che era totalmente estranea al mondo levigato e un po' ipocrita dello spettacolo. Ma con Antonella le cose non sono durate tanto e alla fine Lando Buzzanca si è ritrovato di nuovo solo, come quando lo era stato dopo la perdita di Lucia. Qualche anno dopo, però, l'attore siciliano è riuscito a ritrovare un altro amore in una donna molto più giovane di lui di nome Francesca. La differenza d'età tra i due è notevole, visto che si passano quarant'anni, ma Lando Buzzanca e Francesca sembrano non preoccuparsene più di tanto. I due appaiono felici e soddisfatti come due adolescenti. Francesca su Gossipetv ha detto: 'Io e Lando insieme stiamo benissimo, passiamo tutta la giornata fianco a fianco. Passiamo anche la serata assieme: tra noi c'è feeling, affetto e una grande affinità.'

IL RICORDO DI LAURA ANTONELLI

Due anni fa ci lasciava l'attrice Laura Antonelli, apprezzata per i suoi ruoli sexy nelle commedia all'italiana a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta (le altre due maggiori interpreti furono Edwige Fenech e Gloria Guida). Lando Buzzanca fu uno dei primi attori a scoprirla, con la complicità del regista Pasquale Festa Campanile. Racconta Buzzanca sulle pagine del sito internet La Repubblica: 'All'epoca nessuno conosceva Laura Antonelli, aveva fatto piccolissime cose, non era famosa. Campanile la scelse per il ruolo della prostituta in un film. La conobbi in quell'occasione.' Continua l'attore siciliano: 'Laura Antonelli era una brava persona, bellissima ed estremamente femminile. Tra noi c'era una certa simpatia ma non siamo mai andati oltre. Forse non era una grande attrice ma era una discreta interprete, faceva il suo. Avrei tanto voluto invitarla per la festa dei miei ottant'anni. Purtroppo nella vita ha fatto delle scelte sbagliate che ne hanno segnato in maniera indelebile la sua esistenza.' Un ricordo sentito ed emozionato il suo: da gentiluomo siciliano, come ama definirlo la sua compagna Francesca.

