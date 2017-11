LORENZO LICITRA/ Over, da Somebody that I used to know, l’assegnazione di Mara, all’inedito (X Factor 2017)

Lorenzo Licitra, a X factor 2017 fa parte della squadra degli Over di Mara Maionchi. Oggi prima di presentare l'inedito canterà somebody that I used to know, rivoluzionando anche il look

Lorenzo Licitra a X Factor 2017 nella squadra di Mara Maionchi

CON NOTHING ELSE MATTERS CONVINCE ANCHE FEDEZ

Nothing Else matters dei Metallica ha reso giustizia a Lorenzo Licitra, che nell'ultimo Live Show è riuscito a mettere d'accordo i giudici di X Factor 2017. Anche se le difficoltà del brano non erano poche, il concorrente degli Over è riuscito infatti a dimostrare di potersi adattare anche ad un brano molto lontano dal repertorio che conosce di più. Fedez ha infatti manifestato un forte apprezzamento per la sua esibizione, soprattutto perché è riuscito a conquistarlo rispetto alle performance precedenti, ma allo stesso tempo ha espresso il desiderio di poterlo vedere alle prese con altri generi. Lorenzo è riuscito ad annullare anche i pregiudizi di Levante ed a dimostrare di essere all'altezza della situazione, anche se Manuel Agnelli ha avuto da ridire sull'assegnazione della collega Mara Maionchi. Il brano scelto è infatti uno dei più quotati per le cover di tanti gruppi a scala internazionale, ma ha permesso comunque al concorrente di confrontarsi con un genere nuovo.

LORENZO LICITRA CAMBIA LOOK

Mara Maionchi ha le idee ben chiare su quale step dovrà affrontare Lorenzo Licitra in questa quinta puntata dei Live Show di X Factor 2017. Il cantante degli Over ha bisogno infatti di annullare quella serietà che secondo la giudice non è legata alle sue esibizioni, ma al suo look. Per questo ha deciso di rinnovare Lorenzo dal punto di vista dell'outfit, una scelta che è piaciuta molto al diretto interessato. Il concorrente infatti si è reso conto che il look potrebbe limitarlo di molto perché in contrasto con le assegnazioni finora volute dalla sua coach, che in generale hanno puntato alla freschezza ed all'innovazione. Sembra tra l'altro che Licitra abbia colto al volo l'occasione per mostrarsi in vesti più sportive anche sui social, riuscendo comunque a mantenere quell'eleganza che più lo caratterizza. Un particolare che comunque rappresenta in senso lato la capacità del concorrente di avere due volti anche nel cantato, dotato di quel famoso bipolarismo vocale che gli ha permesso di entrare a far parte degli Over.

LORENZO SI CONFESSA: 5 ANNI FA PESAVO PIÙ DI 100 CHILI

L'inedito è uno dei momenti più attesi da Lorenzo Licitra e X Factor 2017 gli darà la possibilità proprio questa sera di giocarsi il tutto per tutto nel quinto Live Show del programma. Secondo il concorrente si tratta di un passo importante e gratificante allo stesso tempo, un sogno che finalmente potrà realizzare. Nel Daily ha espresso il desiderio di poter arrivare dritto al pubblico con il suo brano, che è stato scritto dallo stesso autore di Marco Mengoni. Una scelta significativa anche sotto questo aspetto e che potrebbe portare Lorenzo a salire di un gradino. Fino ad ora il cantante ha avuto un andamento altalenante, forse perché ancora incerto sulla possibilità di uscire allo scoperto e di mettersi a nudo di fronte al pubblico. Questo è stato uno dei punti più visibili agli occhi dello stesso Licitra, che durante la settimana ha trovato il modo di confessare un piccolo segreto ai Maneskin: fino a cinque anni fa il suo peso superava i 100 kg. Al di là del gossip, la decisione del concorrente di mettersi così a nudo e mostrare una propria debolezza del passato dimostra ancora una volta l'impegno con cui sta affrontando il suo percorso musicale. Lorenzo infatti ha dimostrato più volte di essere riflessivo e di raccogliere le critiche per migliorarsi sempre di più.

© Riproduzione Riservata.