Le tre rose di Eva 4/ Anticipazioni quarta puntata: Tessa e Ruggero di nuovo insieme? (23 novembre)

Le tre rose di Eva 4, anticipazioni quarta puntata 23 novembre: Tessa torna da Ruggero mentre Aurora e Alessandro continua a collaborare per salvare Villalba e Primaluce.

23 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Le tre rose di Eva 4, la fiction di canale 5 tornata in onda a distanza di due anni dall’ultima stagione, è la protagonista della prima serata della rete ammiraglia di Mediaset di oggi, giovedì 23 novembre. Questa sera andrà in onda la quarta puntata durante la quale ci saranno nuovi misteri da scoprire e tante problemi da affrontare per Aurora. Con Le tre Rose di Eva 4, canale 5 è tornato ad insidiare la leadership di Raiuno nelle fiction che, comunque, continua a vincere a gara dell’auditel. La terza puntata della quarta stagione de Le tre rose di Eva, infatti, ha incollato davanti ai teleschermi 3.153.000 spettatori pari al 13.5% di share contro i 3.642.000 spettatori pari al 15.1% di share di Sirene. Ne Le tre rose di Eva 4, Aurora è tornata a Villalba trovando molte novità rispetto al passato. Alessandro e Tessa hanno una storia d’amore e Primaluce è diventata di proprietà della famiglia Astori. Marzia e Tessa, inoltre, hanno conosciuto il loro vero padre, il colonello Astori che continua a mettere i bastoni tra le ruote ad Aurora, disposta a tutto pur di tornare in possesso della sua proprietà di famiglia al punto da scendere a patti con Fabio Astori, deciso a distruggere Alessandro che considera l’assassino di suo fratello. Tessa, nel frattempo, continua a nascondere un grande segreto ovvero la sua gravidanza. Tessa, infatti, continua a sentirsi in colpa per essersi messa tra Aurora e Alessandro. Cosa farà quest’ultimo? Tornerà definitivamente tra le braccia di Aurora? La Taviani, almeno per il momento, ha in testa solo una cosa: riuscire a riconquistare Primaluce mandando via da Villalba gli Astori. Ci riuscirà?

ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA DELLE TRE ROSE DI EVA 4

Cosa succederà, dunque, nella quarta puntata de Le tre rose di Eva 4? I perfidi piani del Colonnello Astori (Riccardo Polizzy Carbonelli) e della neo arrivata, la misteriosa Cristina (Anna Favella) continuano a mettere a rischio Villalba per la quale Aurora (Anna Safroncik) è pronta a lottare contro tutto e tutti. La Taviani accusa Fabio (Fabio Fulco) di aver manomesso la diga portando come prova le mappe trovate nel suo ufficio. Fabio, tuttavia, continua a negare e a difendersi. Edoardo (Luca Capuano), nel frattempo, è sempre più legato alla famiglia Astori. Fabio approva il suo matrimonio con Fiamma (Gloria Radulescu) ma ad una condizione: quando diventerà sindaco dovrà favorire sotto tutti i punti di vista la famiglia Astori. Veronica (Euridice Axen), però, non ha alcuna intenzione di permettere ad Edoardo di fare ciò che vuole continuando a stare con lei: tra i due, così, scoppia un acceso scontro. Alessandro (Roberto Farnesi) e Aurora cominciano così a sospettare che sia stato il colonello Astori a distruggere la diga. Fabio, per conquistare la fiducia di Aurora, decide così di mettersi contro lo zio. Tessa (Giorgia Wurth) nel frattempo, si sente male e viene portata in ospedale grazie all’intervento di Vittorio Astori. Ruggero corre in suo aiuto e la riporta a casa dove tessa scopre quello che non avrebbe mai voluto scoprire.

