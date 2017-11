Luca Bizzarri e Ludovica Frasca si sono lasciati / Storia al capolinea dopo quattro anni d'amore

Luca Bizzarri e Ludovica Frasca si sono lasciati dopo quattro anni d'amore. Secondo il settimanale Chi, i due avrebbero chiuso la loro storia due mesi fa, nonostante si parlasse di nozze

23 novembre 2017 Anna Montesano

Luca Bizzarri e Ludovica Frasca si sono lasciati dopo quattro anni. I due avrebbero chiuso la loro storia due mesi fa, nonostante l'intenzione di convolare a nozze, e avrebbero deciso di non far trapelare niente attraverso gli account social. La rivista Chi cerca di spiegare l'arcano: "In molti si sono chiesti come mai l’ex velina mora di Striscia la notizia Ludovica Frasca non avesse festeggiato i suoi venticinque anni con il fidanzato, il conduttore Luca Bizzarri, del duo Luca e Paolo. Ludovica e Luca, in realtà, si sono lasciati da due mesi e mezzo, non condividono più lo stesso tetto e hanno scelto di non comunicare ai fan della coppia la rottura, nonostante in passato avessero parlato di nozze, dopo quattro anni d’amore".

AMORE AL CAPOLINEA

Se l'amore chiude tristemente una pagina importante, Luca Bizzarri si tiene comunque impegnato con i tanti impegni televisivi che lo attendono. Il 7 agosto 2017 è stato indicato dal comune di Genova e dalla Regione Liguria come prossimo presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova. Riguardo l'incarico Bizzarri scrisse un post su Facebook ad ottobre: "La prima mostra come presidente di Palazzo Ducale è questa, vi prego abbiate la pazienza di leggere queste poche righe. Quando mi hanno detto Rubaldo Merello la mia reazione è stata esattamente quella di molti di voi. E chi è? (L’ho detto diversamente, ma è lo stesso) Ora, visto che sono analfabeta e sono andato su Google, non sto qui a scrivervi chi è, andatelo a vedere. Ma fate di più: venite a vedere la mostra. Vi giuro che è un’esperienza impressionante".

