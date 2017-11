Luca Onestini/ Chi è Unknown? Messaggi aerei con l'indirizzo e-mail e una promessa... (Grande Fratello Vip 2)

Luca Onestini, chi è Unknow? Messaggi aerei sulla casa del Grande Fratello Vip 2 con l'indirizzo e-mail della ragazza e una promessa da mantenere nei prossimi giorni.

23 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Luca Onestini

Luca Onestini continua a ricevere messaggi aerei da Unknow123, l’ammiratrice segreta che sta dichiarando il suo interesse all’ex tronista di Uomini e Donne. Questa mattina, sulla casa del Grande Fratello Vip 2017, sono volati due aerei con due messaggi importanti per Luca che continua a chiedersi chi sia la ragazza che continua a corteggiarlo inviandogli continuamente aerei. “Lu sono sull'aereo ora. Unknown": è il testo del primo messaggio. L’ammiratrice di Luca ha deciso di palesare nuovamente la sua presenza. Il tronista, incuriosito, ha cercato di vedere di scoprire l’identità della ragazza ma senza successo. Lorenzo e Ignazio, però, hanno rivelato all’amico di aver visto un’altra persona accanto al pilota. "Era mora!", affermano. Unknow, poi, torna nuovamente nella casa con un secondo aereo: "Lu parto per NY, 1G, per pensarti al Central Park" , è il nuovo messaggio criptico per l’ex tronista. L’ammiratrice segreta di Luca, poi, ha inviato un terzo aereo con l’indirizzo e-mail e la promessa di rivelargli la verità il 4 dicembre. Luca, però, non ha ancora conquistato la finalissima. Il pubblico deciderà di farlo restare in casa per scoprire l’identità di Unknow.

CHI E’ UNKNOW?

Il mistero sull’identità dell’ammiratrice segreta di Luca Onestini s’infittisce. I fans del Grande Fratello Vip 2017 cominciano a chiedersi chi sia la fan dell’ex tronista. In un primo momento, i telespettatori avevano pensato a Giulia Latini che, però, ha già smentito di essere la mittente degli aerei. Lorenzo e Ignazio, però, oggi hanno dato un indizio importante a Luca affermando di aver visto una ragazza mora accanto al pilota. Scovando tra le conoscenze di Luca Onestini spunta Cecilia Zagarrigo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che non è riuscita a conquistare l’ex Mister Italia durante la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. Sarà lei l’ammiratrice segreta di Luca? Il mistero resta e nessuno, al momento, sembra in grado di svelarlo. Non ci resta che aspettare il 4 dicembre quando la sconosciuta rivelerà la sua identità.

