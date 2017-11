Luca Onestini / Paola Caruso corteggia l’ex tronista: “È un figo da paura!” (Grande Fratello Vip 2)

Luca Onestini corteggiato da Paola Caruso "pazza" d'amore: ecco la dedica speciale durante Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso, cosa accadrà fuori dalla Casa del GF Vip?

23 novembre 2017 Valentina Gambino

Luca Onestini

Paola Caruso pazza di Luca Onestini? L’ex tronista di Uomini e Donne, ha conquistato tutti per la sua simpatia e il suo rispetto. Dopo essere stato lasciato da Soleil Sorge con una breve missiva in diretta al Grande Fratello Vip, il modello ha avuto modo di dimostrare il suo valore, risorgendo totalmente dalle ceneri come un’araba fenice. Ecco perché, il pubblico ha incominciato ad apprezzarlo al 100%, evidenziando il suo innato ottimismo e la voglia di prendersi cura degli altri. Onestini durante il gioco infatti, ha stretto una bellissima amicizia con Raffaello Tonon e Giulia De Lellis ma, a parte i Rodriguez, va molto d’accordo con tutti i coinquilini della Casa, anche per il via del suo carattere, intelligente e curioso. Il ragazzo, proprio durante le passate giornate, ha avuto modo di avvicinarsi anche ad Ivana, confessando non solo di trovarla una bella ragazza ma anche di avere l’esigenza di una donna al suo fianco dopo la recente batosta. A quanto pare, una simpatica candidata si è già palesata appieno, scopriamo di chi si tratta.

Paola Caruso pazza di Luca: “Sembra una scimmietta!”

Paola Caruso, ospite ieri durante un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, ha confessato di trovare adorabile Luca Onestini. L’ex tronista attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip, si sta giocando un posto in finale mentre sfoggia addominali e buonumore (vedi la sua “hit”: “Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita…”). E così, dopo Soleil arriva una nuova bionda per lui. “È un figo da paura ed è un bamboccione proprio come me. Siamo perfetti insieme io e lui. Non vedo l’ora che esca fuori dalla casa, anzi Barbara aiutami tu”, ha confessato l’ex Bonas visibilmente felice. Poi ha affermato di trovarlo molto carino, tanto simile ad una scimmietta. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi a questo punto ha commentato ironico: “Semmai assomiglia a King Kong”. Sicuramente Barbara d’Urso, una volta fuori dalle quattro mura del GF Vip 2, ospiterà Onestini e cercherà di indossare le vesti di Cupido: il buon Luca cadrà tra le braccia della bionda con la risata più simpatica della TV?

