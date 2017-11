MANILA NAZZARO VS ADRIANA VOLPE / Le accuse dall'ex Miss Italia: "Per dieci anni ha fatto lo stesso programma"

Manila Nazzaro si è espressa ancora contro Adriana Volpe, che l'ha sostituta nella nuova edizione di Mezzogiorno in famiglia. Ecco le sue parole rilasciate al settimanale Spy.

23 novembre 2017

Continua il botta e risposta tra Manila Nazzaro e Adriana Volpe, dopo la decisione della Rai di chiamare quest'ultima alla co-conduzione di Mezzogiorno in famiglia. L'ex Miss Italia credeva di essere stata riconfermata, come le aveva segnalato lo stesso Michele Guardì, ma solo a poche settimane dall'inizio del programma aveva appreso di essere stata sostituita da Adriana Volpe. Qualche giorno dopo, la stessa Volpe si era espressa su Twitter affermando che i suoi anni di lavoro non possono essere paragonati ad un solo anno della sua collega: "Hai ragione non c'è meritocrazia ! Se un anno di conduzione in studio viene paragonato a vent'anni di lavoro". Tali parole non sono andate giù alla Nazzaro, che in una recente intervista al settimanale Spy si è espressa duramente contro la sua sostituta, ricordandole come anche lei venga da decenni di lavoro in televisione: "È stata molto poco carina nei miei confronti. In 18 anni di tv ho fatto di tutto, lei per dieci anni ha fatto sempre lo stesso programma. Da un punto di vista professionale non mi sento meno preparata di lei."

Manila Nazzaro e le nuove critice ad Adriana Volpe

Nella stessa intervista rilasciata a Spy, Manila Nazzaro ha chiarito anche quanto accaduto in precedenza a Mezzogiorno in famiglia, quando era stata lei a sostituire (per altro senza gran preavviso) Alessia Ventura. In quel caso però si è trattato di un caso diverso: "Non l'ho cacciata io, che non avevo alcun potere. Quando andò via Amadeus cambiarono tutto, anche i conduttori. Fui premiata dopo quattro anni di inviata". Per quanto riguarda i suoi progetti per il futuro, l'ex Miss Italia ha precisato di avere rifiutato il ruolo di inviata dei Fatti Vostri ma di essere stata chiamata in causa per registrare la puntata pilota di un nuovo programma). Non solo, si è detta soddisfatta dopo essere stata contattata da Rtl 102.5 che le ha subito affidato la diretta: "Mi ha cercato il patron Lorenzo Suraci chiedendomi di partire con tre ore il sabato e la domenica. Dopo due settimane di 'tutoraggio' mi hanno catapultato in diretta. Ora il mercoledì e il venerdì sono in onda anche su Rtl 102.5 con Federico Vespa e Federica Gentile".

