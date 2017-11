MONTECRISTO/ Su Iris il film con Jim Caviezel e Guy Pearce (oggi, 23 novembre 2017)

Montecristo, il film in onda su Iris oggi, giovedì 23 novembre 2017. Nel cast: Jim Caviezel, Henry Cavill e Guy Pearce, alla regia Kevin Reynolds. La trama del film storico nel dettaglio.

23 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST JIM CAVIEZEL

Il film Montecristo va in onda su Iris oggi, giovedì 23 novembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola che è stata prodotta nel 2002, diretta da Kevin Reynolds (Waterworld, Robin Hood - Principe dei ladri, Risorto) ed interpretata da Jim Caviezel (La passione di Cristo, La sottile linea rossa, Deja vù - Corsa contro il tempo), Henry Cavill (Batman vs. Superman - Dawn of Justice, Immortals, Operazione Uncle) e Guy Pearce (Memento, L.A. Confidential, Iron man 3). Il film è liberamente ispirato, con diverse differenze nella trama e nei personaggi, a Il Conte di Montecristo, scritto da Alexandre Dumas nel 1844. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

MONTECRISTO, LA TRAMA DEL FILM

Il capitano della Pharaoh è gravemente malato, per cui, la nave diretta a Marsiglia, fa scalo sull'Isola d'Elba per cercare un medico. A terra scendono i marinai Edmond Dantes (Jim Caviezel) e Fernando Montego (Guy Pearce). Qui i due vengono fermati dalle guardie di Napoleone in esilio sull'isola. Quest'ultimo, acconsente a mandare un medico sulla Pharaoh, ma chiede a Edmond un favore in cambio. Il capitano della nave muore nella notte, ma intanto Edmond ha accettato di recapitare una lettera per l'ex Imperatore francese. La richiesta suscita la gelosia di Fernando, ancora una volta scavalcato dal collega in una mansione importante. Arrivati a Marsiglia Edmond viene promosso a nuovo capitano della nave. Nel frattempo Fernando cerca di convincere Mercedes (Dagmara Dominczyk), fidanzata di Edmond, a lasciarlo e le confessa di essere innamorato di lei. La donna decide però di rimanere fedele ad Edmond, anche perchè ora che è diventato comandante e potrà finalmente sposarla. Arrabbiato e geloso, Fernando confessa a Danglars (Albie Woodington), contabile della Pharaoh e a sua volta nemico di Edmond che quest'ultimo deve consegnare una lettera segreta di Napoleone. Danglars e Fernando si rivolgono così alla polizia informandoli che Edmond sta collaborando con l'ex Imperatore in esilio. Edmond viene così arrestato ma rapidamente lasciato libero per mancanza di prove, visto che il contenuto della lettera viene dichiarato irrilevante. L'ufficiale incaricato di liberare Edmond però tenta di rapirlo...

