Manila Boff/ Uomini e donne, dopo Sossio Aruta ha trovato l'amore?

Il trono over di Uomini e donne si prepara a dire addio ad una delle sue dame ovvero Manila Boff. Dopo quello che è successo con Sossio Aruta per lei arriverà il lieto fine?

23 novembre 2017 Hedda Hopper

Manila Boff, Uomini e donne

Il trono over si prepara a dire addio ad una delle protagoniste più discusse di questo primo scorcio di edizione di Uomini e donne 2017-2018. Il programma di Maria De Filippi ha ospitato, per la seconda volta, la bella Manila Boff che, se qualche anno fa è stata protagonista del trono giovani, adesso ha deciso di affrontare dame e cavalieri del trono over finendo subito nel mirino di Sossio Aruta. Sembra proprio che il calciatore abbia subito provato interesse per la dama e viceversa nonostante le polemiche legate al comportamento del Re Leone sul rapporto con le donne. Manila ci ha messo tutto in questa conoscenza fino a rimanere con un palmo di mano e un bel mazzo di fiori quello che il calciatore le ha portato in studio annunciandole di essere pronto a troncare la loro amicizia.

ARRIVA IL LIETO FINE PER MANILA BOFF?

Come si suol dire, chiusa una porta si apre un portone e anche per Manila Boff è successo questo visto che la dama ha voltato pagina (non senza scontri con Sossio Aruta per quello che è successo) grazie al bel Fabrizio. Proprio dopo qualche settimana di conoscenza, la dama stessa ha chiesto al cavaliere di lasciare insieme lo studio. Finalmente anche il pubblico di Uomini e donne potrà vedere come è andata a finire per la dama ma avrà anche modo di dire addio ad una donna forte e che di certo non si è lasciata mettere in piedi in testa da una cavaliere che spesso viene accusato di volere la popolarità e non l'amore vero da questo programma. Speriamo che per Manila ci sia il lieto fine tanto sognato.

