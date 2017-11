Negramaro/ Giuliano Sangiorgi e il suo gruppo ospiti, cosa canterà? (X Factor 2017)

Negramaro, il gruppo ospite a X Factor 2017 su Sky Uno. Cosa canterà il gruppo con Giuliano Sangiorgi leader di fronte ai giudici e colleghi Manuel Agnelli, Levante e Fedez.

Negramaro a X Factor, Giuliano Sangiorgi

In esclusiva su Sky Uno HD, i Negramaro sono pronti ad approdare sul palco di X Factor 2017 per presentare il loro nuovo inedito. La band capeggiata da Giuliano Sangiorgi segue infatti l'onda del successo registrato con il singolo Fino all'imbrunire, distribuito un mese fa e già certificato Disco d'Oro, parte della tracklist dell'album Amore che torni. Sono trascorsi solo pochi giorni dall'arrivo sugli store digitali e fisici italiani dell'ultimo lavoro dei Negramano, che questa sera, giovedì, 23 novembre 2017, parteciperanno al talent show per la prima volta in assoluto. Un debutto che trova spazio in una serata significativa per i concorrenti rimasti in gara, che oggi si dovranno esibire anche con i loro inediti. A 17 anni dall'inizio della prolifica attività musicale, la band salentina continua a mietere un successo dietro l'altro, premiando l'attenzione del pubblico con dodici nuovi brani che spaziano fra i più generi. Un sound elettronico che ha fatto la storia dei Negramaro e che unisce il rock internazionale alle ritmiche più classiche del cantautorato italiano. Il gruppo di Sangiorni si prepara tra l'altro a cavalcare l'onda ed a dare vita ad un tour che li porterà in sei delle principali città italiane in fatto di musica, sei date che da Lignano Sabbiadoro si concluderanno con il concerto di Lecce. Questa sera, i Negramaro saliranno inoltre sul palco al fianco dei cantanti di X Factor 2017 per interpretare un medley che ruoterà attorno alle loro hit più in vista.

SANGIORGI, LA CRISI È ORMAI DIMENTICATA

Alle spalle una piccola crisi che li ha uniti più che mai, i membri della nota band dei Negramano sono riusciti a ricucire i recenti strappi ed a rimettersi in pista. In un'intervista a Il Sole 24 Ore, il frontman Giuliano Sangiorgi non ha fatto mistero della distanza che ha comportato un po' di freddezza fra tutti i membri del gruppo, anche se non si può parlare di una vera e propria rottura. Il tutto a seguito dell'ultimo tour, che li ha visti parrticolarmente stanchi e che ha spinto il leader vocale a prendere una decisione forte e trasferirsi a New York. La Grande Mela è stata un'occasione per affondare a piene mani nella scrittura di nuovi testi e di dedicarsi ad un'atmosfera personale, che tuttavia gli ha fatto capire "com'è sentirsi solo". Quella libertà che ha sempre attirato verso l'America milioni di persone era diventata improvvisamente un motivo per tornare, suggerimento che Sangiorgi ha colto al volo. Nel suo intervento con la stampa, il volto dei Negramaro ha anche parlato dei Mondiali di calcio, che avranno luogo in contemporanea con il loro nuovo tour, previsto per giugno 2018. Nel precedente campionato, la cover Un amore così grande della band era diventata una vera e propria colonna sonora per gli Azzurri, che con la loro assenza nei Mondiali dell'anno prossimo non riusciranno ad unire il gruppo in uno dei suoi momenti di alta convivialità.

I NEGRAMARO, LA RIVOLUZIONE DEL GRUPPO

I Negramaro hanno affrontato la loro rivoluzione e ne sono usciti indenni, forse anche più forti di prima. A discapito dei rumors che già parlavano di un prossimo scioglimento, Giuliano Sangiorgi ed il resto del gruppo italiano hanno sfatato ogni gossip ed hanno posto fine alla freddezza che li stava allontanando sempre di più gli uni dagli altri. Ed è proprio il frontman della band salentina a parlare di rivoluzione, un moto che trova le basi nel passato per spiccare il volo verso quel futuro che li attende, una sorta di vocazione che li ha caratterizzati fin dal loro debutto nel panorama musicale italiano. Nel loro nuovo disco Amore che torni c'è la storia della band ed anche le speranze per qualcosa di nuovo, un inizio che è racchiuso in quelle nuvole di cui parla la nipote di Sangiorgi alla fine del singolo Ci sto pensando da un po'. Ripartire diventa quindi la pietra miliare per i Negramaro, che di certo non provano nostalgia per un passato che non c'è più. A La Repubblica, Sangiorgi ha infatti sottolineato che il ritrovarsi di cui parla nei suoi nuovi testi è un fuoco che continua ad ardere, allora come adesso, fra le note immortali di una delle band più amate dal pubblico italiano.

