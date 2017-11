Nemo, Nessuno Escluso/ Anticipazioni 23 novembre: dalla Roma violenta alle nuove rotte dell'immigrazione

Nemo - nessuno escluso, anticipazioni puntata 23 novembre: dalla Roma alle nuove rotte dell'immigrazione fino al viaggio a Corleone dopo la morte di Totò Riina.

23 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Nemo, nessuno escluso

Nemo - nessuno escluso torna in onda giovedì, 23 novembre, alle 21.20 su Raidue con Enrico Lucci e Valentina Petrini pronti a condurre una nuova puntata del programma di approfondimento diventato ormai un appuntamento fisso per il pubblico della seconda rete della Rai. In studio a commentare i vari temi che verranno affrontati nel corso della serata ci saranno la giornalista Bianca Berlinguer e l’attore Giampaolo Morelli. Valentina Petrini porta il pubblico di Nemo, Nessuno Escluso in Tunisia dove ha realizzato un reportage sul traffico di migranti e sulle nuove rotte dell’immigrazione. La Petrini, durante la sua permanenza in Tunisia ha affrontato decine di persone disperate che cercano una vita migliore lontano dalla propria terra. Durante i suoi giorni in Tunisia, Valentina Petrini, su Instagram, scriveva: “Ragazzi al bivio della vita. Ragazzi che devono scegliere: arrendersi o andare fino in fondo. Ragazzi che finiscono in carcere perché beccati a fare l’amore da non sposati”. Per approfondire il delicato tema, in studio ci sarà il leader della Lega Matteo Salvini.

NEMO, ANTICIPAZIONI: GLI ALTRI SERVIZI DELLA SERATA

Enrico Lucci torna ad occuparsi di politica facendo un’incursione tra i militanti di Articolo 1 - Mdp, il partito creato da Pier Luigi Bersani in seguito alla scissione dal Partito Democratico. Dopo la morte di Totò Riina, l’inviata Chiara Daina, porta i telespettatori di Nemo – Nessuno Escluso nel viaggio tra Corleone e Siracusa dove si sono recentemente verificati attentati di matrice mafiosa. Dopo il servizio, ci sarà la testimonianza del giornalista Paolo Borrometi, più volte minacciato per i suoi articoli antimafia. L’inviato Nello Trocchia ha raccolto le testimonianza di diversi protagonisti dei processi per la morte di Paolo Borsellino. Tra le testimonianze ci saranno quelle di Vincenzo Scarantino e Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato ucciso in Via D’Amelio. Viaggio nella Roma violenta, invece, con Marco Maisano che racconta la triste e dura realtà della Capitale che si consuma nei sotterranei della città. Selenia Orzella racconta la storia di due anziani che si sono innamorati in tarda età con la testimonianza dell’attore Lando Buzzanca. Infine, Antonella Spinelli fa il punto sul mondo della chirurgia estetica che affascina non solo le donne ma anche gli uomini.

© Riproduzione Riservata.