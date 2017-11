Nicola e Jara/ Uomini e donne, sarà la prossima coppia a lasciare lo studio?

Jara ancora protagonista del trono over di Uomini e donne ma questa volta non per un ballo con Sossio Aruta ma per la sua conoscenza con Nicola, lascerà lo studio con lui?

23 novembre 2017 Hedda Hopper

Uomini e Donne, trono over

Per il pubblico di Canale 5 Jara è la new entry del trono over di Uomini e donne che nei giorni scorsi è corsa in "soccorso" di Sossio Aruta ballando con lui quando nessuna dama voleva farlo. Le registrazioni del programma sono andate avanti e Jara non è rimasta solo quella dama, per lei si è presentata un'occasione d'oro quella di approfondire la conoscenza con uno dei cavalieri che ha preso posto nel parterre del programma proprio in questa edizione. Nessuna popolarità, niente liti e sconvolgimenti, per lei è arrivato il momento di andare al sodo e sembra proprio che con Nicola tutto questo sia possibile. Le anticipazioni della puntata di oggi non fanno altro che confermare quello che vedremo.

JARA E NICOLA PRONTI A LASCIARE LO STUDIO?

Jara e Nicola prenderanno posto al centro dello studio insieme. Escono ormai da qualche settimana e dopo una conoscenza telefonica, hanno avuto modo di uscire e conoscersi anche per una conoscenza fisica. I due raccontano le loro uscite e la loro amicizia e sembra che tutto vada a gonfie vele tanto che oggi confermano la loro voglia di conoscersi ma anche la possibilità che tra loro possa davvero nascere qualcosa di interessante. Il pubblico di Canale 5 è già pronto a scommettere che proprio loro possano formare la nuova coppia di Uomini e donne e uscire dallo studio insieme prima che arrivi la pausa natalizia. Le novità potrebbero trovare conferma non solo nella puntata di oggi ma anche nella nuova registrazione prevista per oggi pomeriggio.

