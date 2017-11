PIAZZAPULITA/ Anticipazioni e ospiti puntata 23 novembre: la prossima campagna elettorale

Questa sera, giovedì 23 novembre, alle 21.10 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, condotta da Corrado Formigli. Tra i temi trattati le prossime elezioni politiche.

23 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Piazzapulita su La7

Questa sera, giovedì 23 novembre, alle 21.10 su La7 va in onda un nuovo appuntamento con Piazzapulita, il talk show condotto da Corrado Formigli. In studio si parlerà della prossima campagna elettorale, che si giocherà su immigrazione, banche, giovani e lavoro. Ieri si è svolta alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo la prima e unica udienza sul ricorso presentato a settembre 2013 da Silvio Berlusconi contro la decadenza del suo mandato di senatore e la sua ineleggibilità, sancite dalla legge Severino. La decisione della Corte è attesa non prima di sei mesi. “In queste ore sono davvero sereno e soprattutto fiducioso. Mi aspetto che la Corte di #Strasburgo accolga il mio ricorso. Il mio ruolo nella prossima campagna elettorale è comunque chiaro: sarò in campo per portare il centrodestra al governo del Paese”, ha scritto in un tweet il leader di Forza Italia. Sempre ieri si è tenuto l’incontro tra Piero Fassino, "pontiere" del Pd, e la delegazione della sinistra composta dalla capogruppo Mdp al Senato Maria Cecilia Guerra e dal presidente dei deputati di Sinistra italiana Giulio Marcon. Al termine dell’incontro è stata ufficializzata la rottura tra il Pd e la sinistra: Mdp e Sinistra Italiana-Possibile faranno una lista unitaria della sinistra alternativa ai democratici.

OSPITE CLAUDIO BISIO

Nello studio di Piazzapulita si parlerà anche dei comuni italiani alla prova dell’accoglienza e dei giovani “sdraiati” o in cerca fortuna all’estero. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il finanziere Davide Serra, fondatore di Algebris che rivelerà il 2% di Banca Carige. “Crediamo che questa volta ci sia una pulizia definitiva e che il nuovo management sarà in grado di risanarla completamente”, ha detto il finanziare Genovese. In studio ci sarà anche l’attore Claudio Bisio, che da oggi è al cinema con il film “Gli sdraiati”, diretto da Francesca Archibugi e liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Michele Serra uscito a novembre 2013. “È il racconto pacato e pieno d'amore di questi ragazzi diversi da tutti quelli che li hanno preceduti, nuove creature di una mutazione antropologica misteriosa che li separa inesorabilmente dagli adulti”, scrisse Natalia Aspesi sul libro. Nel film Claudio Bisio è Giorgio, un giornalista televisivo di successo che non riesce a instaurare alcun tipo di dialogo col figlio Tito (Gaddo Bacchini). Le cose cambiano quando il ragazzo si innamora di Alice (Ilaria Brusadelli). Ospiti di Formigli anche i giornalisti Tommaso Cerno (condirettore di Repubblica), Mia Ceran e il direttore de La Verità Maurizio Belpietro.

© Riproduzione Riservata.