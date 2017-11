Paolo Fox / Oroscopo di oggi 23 novembre 2017 a LatteMiele, le previsioni

Oroscopo di Paolo Fox del 23 novembre 2017, le previsioni del giorno per tutti i segni zodiacali. Ecco chi sale e chi scende e i segni in difficoltà di oggi

23 novembre 2017 Matteo Fantozzi

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 23 NOVEMBRE 2017

Ora è il momento di andare ad analizzare da vicino l'oroscopo di Paolo Fox segno per segno. Partiamo dai segni di Ariete e Toro. L'Ariete è un combattente, con grande voglia di mostrarsi forte. Sfide particolari sono in arrivo, quindi si è contenti. Qualche Ariete dopo una chiusura che si è realizzata nella prima parte dell'anno deve puntare a nuovi obiettivi. Ci deve essere una conquista per stare bene o sul lavoro o in amore. Se manca un punto di arrivo ci si sente poco stimolati, depressi e nervosi. ''Alla ricerca di opportunità'' sarà il titolo del 2018. Dicembre sarà un mese importante per i sentimenti. Ci si potrebbe sentire un po' vago e svagato. Novità in arrivo. Il Toro vive una giornata un po' complessa. Bisogna essere prudenti nelle questioni legali ed economiche. Se si vive di un'attività che non piace non si butta tutto per aria. C'è qualche insoddisfazione in arrivo.

CHI SALE E CHI SCENDE

Andiamo ora a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Lo Scorpione cerca la tranquillità e non riesce a trovarla anche per colpa sua. Infatti si circonda di persone che non portano a questa, anzi creano preoccupazioni e sofferenze. Bisogna essere più pratici e ascoltare l'istinto che di solito viene ignorato. Il Sagittario si deve tirare indietro se si ritrova sulla sua strada persone che sono volutamente provocatorie. Chi vive una vita per lo sport potrebbe avere la possibilità di vincere e di ottenere un'ottima risposta. Non bisogna mai stare fermi, ma cercare sempre di essere positivi. Il Leone deve guardare al futuro con grande interesse, cercando di trovare una bella risposta. Alcuni hanno molta fiducia negli altri, ma alla fine rimangono molto delusi. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle risposte molto positive.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo dall'analisi dei segni in difficoltà per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Fosse per il segno dell'Ariete si delegherebbe tutto per andare via, ma si può fare? Le cose a cui si tiene non si abbandonano. La giornata lascia più desideri aperti nel cuore. Chi si è fermato a metà anno tra i nati sotto il segno dei Pesci non deve pensare che alcune situazioni non tornino più attive. Il Cancro deve cercare un po' di relax, per evitare di ritrovarsi a vivere momenti delicati e che non si riescono ad apprezzare fino in fondo proprio per il troppo stress. La Bilancia non riesce a trovare il giusto equilibrio e rischia di uscire da questo periodo con troppi ripensamenti e anche la difficoltà nel gestire le emozioni. Ci dovrebbe essere un cambiamento entro la fine dell'anno in grado di restituire serenità e la voglia di essere sempre positivi di fronte anche alle avversità.

