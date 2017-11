QUINTA COLONNA/ Anticipazioni puntata 23 novembre: ospiti Giorgia Meloni e Alberico Lemme

Questa sera, giovedì 23 novembre, alle 21.15 su Rete 4 torna l'approfondimento politico di “Quinta Colonna”. Paolo Del Debbio ospita Giorgia Meloni e Alberico Lemme.

23 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Paolo Del Debbio conduce Quinta Colonna

Questa sera, giovedì 23 novembre, alle 21.15 su Rete 4 torna l'approfondimento politico di “Quinta Colonna”. Paolo Del Debbio apre la puntata ospitando in studio Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Molti i temi che saranno affrontati nel faccia a faccia: dallo scandalo internazionale per le molestie sessuali al tema dell'immigrazione, dallo ius soli al made in Italy fino alle vicende politiche di stretta attualità.Nei giorni scorsi Giorgia Meloni si è dovuta difendere dalla accuse di avere intrattenuto rapporti con la famiglia Spada. Asia Argento ha attaccato sui social la leader di Fratelli d'Italia per una foto in cui appare con Silvano Spada a Ostia, insieme alla candidata a presidente del X Municipio proposta dal centrodestra Monica Picca. La Meloni ha risposto alle accuse spiegando che la foto è stata scattata di fronte alla sede dell’Anffas Onlus, associazione che si occupa di supportare le famiglie con disabili a carico: “Tra le centinaia di foto che ogni giorno faccio in giro per l’Italia incontrando i cittadini c’è anche questa foto pubblicata dal sito Fanpage.it, scattata quando ho visitato ad Ostia la sede di un’associazione che si occupa di disabili, che mi ritrarrebbe con una persona (che come chiaramente si vede si è infilata nella foto come fosse il Paolini della situazione, se non è stato mandato da qualcuno) che dicono faccia ‘Spada’ di cognome”.

OSPITE ALBERICO LEMME

Nella seconda parte di “Quinta Colonna” si parlerà di alimentazione: in particolare, spazio a un confronto con uno dei personaggi più discussi del piccolo schermo, il farmacista Alberico Lemme. Il farmacista ha ideato una dieta che porta il suo nome: la dieta Lemme è una filosofia alimentare che si basa sul consumo esclusivo di carboidrati e proteine, bandendo frutta, verdura, dolci e sale. “Filosofia Alimentare non è una dieta, è una scuola di pensiero che parte dall'alimentazione, un'alimentazione basata sull'uso del cibo come farmaco. Insegna alle persone come curarsi con il cibo e lo fa con grande semplicità e linearità”, ha spiegato Lemme nel suo libro. Questa sera gli inviati di “Quinta Colonna” saranno in diretta dalle piazze di Avellino e Cavenago (Monza e Brianza).

