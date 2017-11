RENZO ARBORE/ Nuovo album e il ritorno di Indietro Tutta (Maurizio Costanzo Show, 23 novembre)

Renzo Arbore è uno dei protagonisti della puntata di stasera del Maurizio Costanzo Show e canterà Besame Mucho con Belen Rodriguez.

23 novembre 2017 Dario Ghezzi

Renzo Arbore

Renzo Arbore è tra i protagonisti della terza puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda stasera 23 novembre in seconda serata. Arbore, stella della televisione, è salito sul palco insieme ai fratelli Rodriguez e si è lasciato andare ad una esibizione proprio con la showgirl argentina. Infatti, l’artista ha cantato Besame Mucho con Belen facendo emozionare tantissimo il pubblico presente in sala. Renzo Arbore, alla fine dell’esibizione, ha anche affermato di aver finalmente cantato con Belen. Arbore è solo uno dei tanti protagonisti di questo ennesimo appuntamento con uno dei talk più apprezzati della televisione italiana. Maurizio Costanzo, infatti, darà la voce a numerosi personaggi del momento come Giovanna Rei, Giobbe Covatta, Giovanni Allevi e Adrianna Pannitteri. Inoltre, ci sarà tanto spazio per la cronaca nera e Costanzo darà voce e spazio a Francesca Romana Capaldo che insieme alla collega della Squadra Mobile Roberta Rizzo ha arrestato il 20enne congolese Guerlin Butungu, capo degli stupri di Rimini e e Giovanni Lelli e Maria Grazia di Bari, genitori di Nicole Lelli, ventitreenne freddata dal marito nel novembre 2015 a Roma. Il programma è diretto da Valentino Tocco.

ARBORE PLUS, IL NUOVO ALBUM DA COLLEZIONE

Renzo Arbore sta vivendo un momento molto importante a livello lavorativo. Ad esempio, ha in programma una serie di incontri con i suoi fans per presentare il suo nuovo lavoro Arbore Plus. L’opera - curata da Adriano Fabi per Gazebo Giallo Srl e distribuita da Sony Music - sarà disponibile in 2 versioni: “3 CD Digipack” e “3 CD Deluxe + Book” (quest’ultima conterrà, infatti, anche la biografia musicale dello showman curata dallo scrittore Claudio Cavallaro). Questi tre dischi riassumono tutte le imprese musicali di Renzo Arbore, a partire dal pop e swing fino ad arrivare alle canzoni della tradizione napoletana. Questa opera è stata anticipata in radio dall’inedito "Esattamente come tu" uno swing “iper swing” suonato con gli Sugarpie & The Candymen, dei musicisti di modern-swing di Piacenza. "Esattamente come tu”. Il brano è una versione spiritosa, riadattata da Arbore, di un classico dello swing “Exactly like you”. Renzo Arbore, recentemente, ha vinto anche il premio Elsa Morante per la comunicazione grazie al documentario “Da Palermo a New Orleans... e fu subito jazz”. Inoltre, presto ci sarà un nuovo traguardo per Arbore.

INDIETRO TUTTA DI RENZO ARBORE FESTEGGIA TRENT’ANNI

Renzo Arbore, nei prossimi giorni, sarà protagonista di due serate evento per celebrare i trent’anni di Indietro tutta, la storica trasmissione di cui questa stella televisiva è stato il conduttore insieme a Nino Frassica. Il nuovo programma in onda su Rai 2 si chiamerà “Indietro tutta 30 e lode” trasmesso lunedì 11 dicembre alle 21.00 e mercoledì 13 dicembre, in seconda serata. Andrea Delogu presenterà il tutto, affiancato proprio da Arbore e dal comico. Indietro tutta 30 e lode darà modo di ricordare che cosa era la televisione negli anni ’80 e mostrare a tutti un programma nazional popolare e molto amato dalla critica. Inoltre, darà modo di assistere a come anche la televisione ha anche potuto influire sui costumi di un’intera generazione con i suoi modi di dire e sketch. Renzo Arbore, in effetti, è considerato uno degli artisti irripetibili della nostra tradizione. Fiorello ha definito Arbore come maestro di genialità mentre Stefano Bollani, recentemente, ha detto di lui che è come un bambino e il suo lavoro è stato divulgativo. Insomma, un artista amato da tutti che ha ancora molto da dire in televisione.

