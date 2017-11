RITA BELLANZA / Under Donne, Aguas de Marco l’assegnazione di Levante la salverà dai fischi? (X Factor 2017)

Rita Bellanza, ultima concorrente delle Under Donne a X Factor 2017, si esibisce con Aguas de Marco, assegnatale da Levante. Rita è alla prova decisiva dopo aver rischiato l'eliminazione

Rita Bellanza a X Factor 2017

SALVATA DA GIANNI MORANDI IN EXTREMIS

Rita Bellanza porterà avanti da sola il vessillo delle Under Donne in questa quinta puntata di Live Show di X Factor 2017. L'ultimo appuntamento è stato significativo per la cantante di Levante, ma in modo negativo. Sul palco ha dimostrato, infatti, una sensibilità in grado di spezzarla di fronte alle critiche accese da parte dei giudici del programma. La coach aveva scelto per lei La Donna Cannone di Francesco De Gregori, un brano di sicuro difficile e non in linea con la voce della Bellanza, che fino ad ora ha conquistato critiche anche da parte dei fan. Il pubblico da casa ha contestato, infatti, a lungo la decisione di Gianni Morandi di salvare Rita rispetto agli altri cantanti in bilico, decretando così la fuoriuscita di Camille Cabaltera. Secondo i telespettatori, Rita è riuscita, infatti, ad andare avanti nel talent solo grazie alla sua esibizione alle Audizioni, quando la sua versione di Sally era riuscita persino a portare fino alle lacrime Levante. Un'emozione che in tutte le puntate del talent sembra ormai svanita anche dall'approccio canoro della cantante. Questa sera, la Bellanza dovrà esibirsi sulle note di Aguas de Marco di Elis Regina, un brano che è stato interpretato diverse volte dai big della musica internazionale, fra cui anche Bono Vox degli U2.

RITA BELLANZA, SALLY NON BASTA PIÙ A CONVINCERE IL PUBBLICO

La preferita di Levante sembra aver subito un duro colpo durante l'ultima esibizione a X Factor 2017. I Live Show finora non hanno portato fortuna a Rita Bellanza, che questa sera dovrà rimettersi in gioco con tutta se stessa. Durante il Daily la stessa coach delle Under Donne ha sottolineato come di fronte alle dure critiche dei giudici, la concorrente abbia fatto emergere tutte le sue fragilità. Le stesse che tra l'altro Levante aveva notato agli Home Visit e che era sicura sarebbero diventati un punto di forza della sua pupilla. Rita invece sembra quasi regredita in modo progressivo nel corso delle puntate, riuscendo a non fare leva su quella voce potente che forse era visibile solo con Sally di Fiorella Mannoia. L'ultimo Live Show ha spinto inoltre Manuel Agnelli a sollevare diverse critiche verso le assegnazioni della collega, in grado di non valorizzare le abilità canore della sua concorrente.

CON LA DONNA CANNONE RITA HA DELUSO, A RISCHIO ELIMINAZIONE ANCHE OGGI?

La Donna Cannone non ha portato molta fortuna a Rita Bellanza durante l'ultimo Live Show. La concorrente delle Under Donne di X Factor 2017 ha rischiato infatti di finire fra le eliminate ed ha dovuto confrontarsi con gli altri concorrenti nella manche finale. Il suo cavallo di battaglia, Sally di Fiorella Mannoia, le ha permesso di ottenere un consenso che nelle ultime puntate aveva perso del tutto. L'ultimo appuntamento del talent tuttavia ha comportato non pochi scontri fra i giudici proprio a causa della sua performance. Secondo molti infatti presenta ancora dei problemi tecnici significativi e stonature percettibili, come le ha fatto notare Manuel Agnelli. Alla fine Rita è riuscita a salvarsi solo grazie alla protezione di Gianni Morandi, che pur di portarla avanti ha conquistato fischi senza fine da parte del pubblico presente in studio. Bisogna considerare che la concorrente ha bisogno di una vera e propria scuola di canto e di sicuro il talent non le potrà garantire un percorso così importante in tempo record. A tutti gli effetti rimane fra le più quotate all'eliminazione: se il suo inedito non dovesse conquistare i giudici, Rita segnerebbe un nuovo fallimento per la coach delle Under Donne e per la sua stessa categoria.

