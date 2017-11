ROS / Gruppi, Song 2 è il pezzo che gli ha assegnato Manuel Agnelli, riusciranno a convincere? (X Factor 2017)

A X Factor 2017, i Ros, uno dei Gruppi di Manuel Agnelli, hanno avuto un percorso discontinuo, questa sera con Song 2 e l'inedito Rumore, devono riuscire a confermarsi tra i migliori

I Ros a X Factor 2017

DOPO DIVERSE DIFFICOLTÀ SONO RIUSCITI A RISOLLEVARSI

I Ros sono riusciti a risollevarsi dall'ultimo baratro grazie ad un Live Show che li ha visti risalire le vette di X Factor 2017. La band ha alle spalle due ballottaggi ed anche per questo il coach dei Gruppi era indeciso sul suo destino. La frontman Camilla è riuscita tuttavia ad affrontare questa nuova esibizione con qualche punto di forza in più rispetto alle esibizioni precedenti, riuscendo alla fine ad ottenere un ottimo successo di fronte ai giudici del talent. La loro versione di "Why’d you only call me when you’re high?" degli Arctic Monkeys sembra non aver convinto solo Levante, che ha notato qualche difficoltà nel cantato da parte della leader della band. Diversa invece la posizione di Mara Maionchi, che ha notato delle sfumature nella voce di Camilla, mentre Fedez si è complimentato con la performance dei Ros proprio perché alla fine non era così scontato riuscire a non scivolare nel buio ancora una volta. Per Manuel Agnelli invece è stato un vero e proprio successo, visto che la band è riuscita a dimostrare quel carattere che ha sempre notato ed a confermare che i Ros sono forse gli unici ad avere un preciso marchio di fabbrica.

I ROS PRESENTERANNO IL LORO INEDITO: RUMORE

Rumore sarà l'inedito che i Ros presenteranno questa sera al quinto Live Show di X Factor 2017 e la loro nuova possibilità di stravolgere ogni aspettativa. Manuel Agnelli ha decantato le lodi del brano della band fin dal loro ingresso nel talent e i fan non vedono l'ora di assistere alla loro esibizione. Il testo della loro canzone parla di libertà e di lasciarsi andare grazie alla musica, una delle chiavi più visibili dell'identità della band. Per quanto riguarda il primo brano in cui si dovranno esibire, Agnelli ha scelto per la band un pezzo conosciuto al grande pubblico e fra i più amati degli ultimi decenni. Si tratta di Song 2 dei Blur, una canzone britpop che è diventata colonna sonora e tratto distintivo del videogioco Fifa 98. E' sempre più chiara quindi l'intenzione del coach di portare i Ros a scatenare la loro energia con un brano di alto livello e che allo stesso tempo possa permettere loro di riscuotere un forte successo da parte del pubblico.

CON L’INEDITO TORNERANNO A FAR PAURA AGLI ALTRI CONCORRENTI?

Le sfide non sono finite per i Ros, anche se l'ultimo Live Show di X Factor 2017 ha permesso loro di risollevarsi dalla nebbia. Durante il Daily, Manuel Agnelli ha sottolineato alla frontman della band che ci sono ancora diversi dettagli da sistemare, soprattutto per quanto riguarda il suo nervosismo. Camilla è molto giovane e per questo il coach crede che non sia ancora in grado di gestire al meglio le sue emozioni, ma allo stesso tempo le ha fatto notare un certo ritardo nella performance. Agnelli ha infatti individuato 30 secondi in calando rispetto ai due minuti totali del brano, un evento che si augura non debba ripetersi. Anche se alla fine Camilla è riuscita a risollevare i Ros dalla discesa, rimane comunque un punto a suo sfavore. Questa sera rappresenta un po' il battesimo della band, che alla fine è riuscita ad arrivare allo step voluto dal coach dei Gruppi. Agnelli ha infatti premuto molto sul fatto che l'inedito dei Ros fosse imperdibile ed anche per questo si è creata un'aura di aspettative per questa nuova chiave di lettura del gruppo. L'inedito potrebbe addirittura permettere ai Ros di conquistare un nuovo volto e stravolgere l'impressione che i giudici hanno avuto finora, anche se Mara Maionchi ha manifestato nel Daily il proprio apprezzamento per la band e per la sua capacità di riemergere dall'ombra.

© Riproduzione Riservata.