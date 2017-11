SAMUEL STORM / Under Uomini, Fedez gli dà Rolling in the deep, tornerà a convincere? (X Factor 2017)

Samuel Storm, uno dei concorrenti più forti degli Under Uomini di Fedez a X Factor 2017, prima di presentare il proprio inedito dovrà vedersela con Adele e la sua Rollin in the deep

Samuel Storm, Under Uomini, a X Factor 2017

DOPO DIVERSE DELUSIONI FINALMENTE RITORNA FRA I PIÙ FORTI

Samuel Storm è riuscito a risollevarsi dal declino registrato durante i precedenti Live Show di X Factor 2017. Nel precedente appuntamento con il talent di Sky Uno, il beniamino degli Under Uomini è riuscito a risollevarsi con A Song For You, un brano di Donny Hathaway che gli ha permesso di rimettersi in gioco. I giudici del programma si sono dimostrati entusiasti della performance di Samuel, soprattutto perché le difficoltà registrate nelle precedenti puntate rischiavano di farlo finire fra i possibili eliminati. E questo nonostante fin dall'inizio i coach delle diverse categorie si sono dichiarati concordi nel vedere nel cantante delle forti potenzialità, grazie ad una voce unica e potente. In particolare è stato Manuel Agnelli a rivedere in Storm le qualità dimostrate all'inizio del suo percorso musicale, convinto che la nuova assegnazione di Fedez gli abbia permesso di sentirsi più a suo agio rispetto a quella precedente. Agli occhi di Levante la difficoltà del brano era piuttosto evidente ed anche per questo il suo verdetto non poteva che essere positivo. I complimenti di riflesso sono finiti anche a Fedez ed alla sua decisione di puntare tutto su un brano vintage che il concorrente è riuscito a rinnovare sotto diversi punti di vista.

SAMUEL STORM DOPO ADELE, POTRÀ FINALMENTE CANTARE IL SUO INEDITO

Il quinto Live Show di X Factor 2017 vedrà Samuel Storm impegnato con l'inedito nella prima parte del programma, per poi affrontare un brano di Adele. La scelta di Fedez questa settimana è ricaduta su Rolling in the deep, una canzone pop distribuita nel 2011 e parte dell'album 21 della cantante americana. Si tratta tra l'altro del secondo disco registrato da Adele in studio e con cui l'artista è riuscita a scalare le classifiche musicali in tutto il mondo, conquistando la prima posizione in diversi Paesi. Anche per questo l'assegnazione di Fedez rappresenta una vera e propria sfida per Samuel Storm, che dovrà dimostrarsi ancora una volta all'altezza delle aspettative del suo coach. L'ultima impennata lascia pensare che possa riuscire nell'impresa, anche se durante il Daily il concorrente ha sottolineato di puntare tutto sull'inedito. Si tratta ai suoi occhi del vero traguardo che attendeva da tempo, l'inizio del percorso che fin dall'inizio ha desiderato per se stesso.

SAMUEL STORM RIUSCIRÀ A BATTERE I MANESKIN DI MANUEL AGNELLI?

Samuel Storm spera di riuscire a dare il suo meglio nel quinto Live Show. X Factor 2017 lo ha visto risalire la china dopo un piccolo ostacolo, ma rimane uno dei concorrenti più forti di quest'edizione. Fedez ha visto subito in lui delle qualità che stanno emergendo con il tempo e che il coach riesce a valorizzare sempre di più. Si è realizzato tuttavia uno dei dubbi che il giudice del talent ha avuto nell'approcciarsi ad una personalità come quella di Samuel, ovvero che nel tempo il cantante manifestasse fin troppa sicurezza nelle proprie qualità. Anche per questo Manuel Agnelli ha suggerito più di una volta al giovane ghanese di non accontentarsi dei traguardi già conquistati e di puntare a migliorarsi sempre di più. Questa sera sarà decisiva per Storm, che in fin dei conti deve vedersela con altri concorrenti più forti della categoria di Agnelli, ovvero i Maneskin. Il pubblico intanto continua a puntare tutto sul concorrente ed a vederlo già in finale, una previsione che potrebbe avverarsi senza troppe difficoltà. La presentazione del suo inedito sarà decisiva per mostrare il suo vero volto e quella voce tanto decantata che potrebbe portarlo verso le vette che finora sono rimaste lontane.

© Riproduzione Riservata.