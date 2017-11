SHADE/ Un nuovo singolo dopo il successo di "Bene ma non benissimo" (VIDEO Colorado, 23 novembre)

Shade ospite a Colorado il 23 novembre: un nuovo singolo dopo il successo di "Bene ma non benissimo", in "Irraggiungibile" la collaborazione di Federica Carta (ex Amici)

23 novembre 2017 Fabio Belli

Shade

Shade, il rapper torinese autore del tormentone “Bene ma non benissimo”, sarà ospite a Colorado in prima serata su Italia 1 giovedì 23 novembre 2017. Classe ’87, Shade è stato uno degli enfant prodige del rap italiano all’inizio degli anni Duemila, vincendo concorsi anche molto importanti per giovani talenti del rap come il “Tecniche Perfette”, e inoltre nel 2005 è arrivato alla finale del più importante contest di freestyle in Italia, il “2 the Beat”. Shade è rimasto però a lungo nel cosiddetto ambiente “underground”, con i suoi primi due album, intitolati “Mirabilansia” e “Clownstrofobia” che sono stati molto apprezzati dagli appassionati di rap, ma sono rimasti in un contesto di nicchia soprattutto sul piano delle vendite. Le cose sono cambiate in maniera significativa con l’uscita del singolo “Bene ma non benissimo”, diventato uno dei successi dell’estate musicale italiana, tanto da valere per Shade la presenza ai “Wind Music Awards”, la manifestazione dei pezzi radiofonici di maggior successo dell’estate.

LA GENESI DEL PEZZO

“Bene ma non benissimo” ha conquistato il disco di platino, e dopo aver finalmente toccato la vetta del successo mainstream, sul palco di Colorado Shade sarà pronto anche a presentare il suo nuovo singolo, “Irraggiungibile”, una canzone d’amore che non rinuncia naturalmente al rap che ha contraddistinto tutta la carriera di Vito Ventura (vero nome di Shade). Per il pezzo, Shade si è avvalso della collaborazione di Federica Carta, ex concorrente di Amici, con il rapper che ha definito “Irraggiungibile”: “Una canzone d’amore in salsa rap... non avevo mai fatto un pezzo come questo.” Sulla genesi del pezzo, come raccontato a TgCom24: “Dopo il successo di 'Bene ma non benissimo': non volevo sedermi sugli allori e così ho cominciato a scrivere. Poi quando sono arrivato al ritornello ho capito che non riuscivo a cantarlo da solo e ho pensto che sarebbe stato bello avere una voce femminile e l'unica che volevo era Federica... Senza di lei la canzone non sarebbe mai uscita.”

