SIRENE/ Anticipazioni del 23 novembre 2017: Salvatore scopre la verità su Yara, ma...

Sirene, anticipazioni del 23 novembre 2017. L'incantesimo di Yara si spezza e Salvatore è in grado di capire i suoi veri sentimenti. Stefania però sa dove trovare Marica...

Sirene, in prima Tv assoluta su Rai 1

SIRENE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 23 novembre 2017, andrà in onda un nuovo episodio di Sirene la serie, in prima Tv assoluta. Sarà il penultimo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Carmine continua a subire il fascino di Marica ed a tenersi lontano dalla famiglia, provocando qualche dubbio anche nelle figlie della Sirena. Yara intanto si sorprende nel capire di essere gelosa della vicinanza fra Salvatore e Francesca, che sembrano sempre più uniti. Ares invece inizia a realizzare di avere nostalgia del suo mondo e di aver fatto un errore ad andarsene. Decide quindi di proporre all'ex fidanzata di ritornare nella loro realtà insieme, ma la giovane è ancora confusa per ciò che sente di provare con Salvatore. Sceglie così di tenere il tritone sulle spine fino a che non avrà capito cosa fare. Dovrà tuttavia fare i conti con una nuova batosta quando Salvatore le rivelerà di aver chiesto la mano di Francesca e quando la donna le chiederà di essere la sua damigella d'onore. Nel frattempo, Irene è sempre più vicina a Michele, ma i bulli della scuola continuano a prenderli di mira. La sua scelta di intervenire a favore del ragazzo produrrà il risultato opposto, dato che sfrutterà i suoi poteri e rischierà di far saltare la copertura della famiglia. Superato il pericolo, Irene ha modo di trascorrere una giornata con Michele a casa della sua famiglia e di conoscere i suoi genitori, ma il ragazzo viene colpito da un nuovo malessere e diventa sempre più urgente l'operazione al cuore. Colpita dagli eventi, la giovane Sirena decide di baciarlo ed infine di rivelargli la verità sul proprio conto. Nel frattempo, Luigi minaccia Silvia perché gli dica dove si trovano le Sirene, promettendole di portare via il figlio se non seguirà il suo ordine. Ottenuto ciò che vuole, l'uomo consegna l'indirizzo di Marica a Stefania per ottenere il compenso pattuito, ma l'oceanografa scopre che in realtà i dati sono sbagliati. Silvia infatti ha approfittato della distrazione del marito per prendere con sé il figlio e fuggire, avvisando al tempo stesso Marica. Mentre sono sul posto, Stefania scopre inoltre che il direttore dell'acquario ha portato con sé una pistola veterinaria ed inizia ad intuire che le sue intenzioni siano diverse da quelle che pensa. Marica invece riceve continue telefonate dalla zia Ingrid, che dimostra di essere informata su tutte le azioni che ha compiuto per rientrare in contatto con i naufraghi. Le rivela infatti di aver sognato persino la zia Ermilia, nella speranza di incuterle ancora timore ed impone alla nipote di fare ritorno in mare. Quella sera, Yara decide di cedere alle insistenze di Ares e di seguirlo in acqua per trascorrere del tempo isolati da tutto, ma nei suoi pensieri c'è ancora Salvatore.

ANTICIPAZIONI DEL 23 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 5

Penultima puntata per Sirene, che si avvia verso un nuovo ostacolo per tutti i protagonisti. Salvatore e Francesca stanno finalmente per coronare il loro sogno d'amore. I due sono pronti per andare all'altare e pronunciare le promesse nuziali, mentre Marica ed il resto della famiglia si prepara a lasciare la Terra e ritornare in mare. Sicura di dover seguire il suo destino, Yara accetta di abbandonare sogni e speranze su Salvatore, non sapendo che cosa accadrà in seguito. L'incantesimo fatto dalla Sirena infatti si spezza improvvisamente, spingendo il protagonista a capire che in realtà nel suo cuore c'è Yara. Nonostante questo, Salvatore realizza che cos'ha fatto la Sirena e sicuro di essere stato ingannato non può che sentirsi tradito. Intanto, Stefania trova finalmente l'indirizzo della casa di Salvatore ed è pronta ad affrontare Marica e le figlie. Alle Sirene non resterà quindi altro da fare che fuggire velocemente in mare nel tentativo di sfuggire ad un triste destino e salvare la loro specie. Salvatore invece decide di rivelare la verità a Francesca, decidendo di interrompere il matrimonio a poco tempo dal fatidico sì...

